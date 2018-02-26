週末到新埔看明華園 跟著花燈去踩街

義大利經貿文化推廣辦事處代表Donato Scioscioli（後左4）因義大利籍插畫家Stefano（後右4）受邀創作主燈，今天特別替新埔花燈迎天穿活動站台、造勢。（記者黃美珠攝）

2018-02-26 14:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕［記者黃美珠／新埔報導］「2018新埔花燈迎天穿」本週五、六在新埔鎮舉行!今年的主燈「就柿旺」邀請義大利籍插畫家、台灣女婿Stefano（朱米傑）跟太太朱耀紅一起創作，今天義大利經貿文化推廣辦事處代表Donato Scioscioli（蕭國君）為此特別到新埔，跟新竹縣長邱鏡淳、新埔鎮長林保祿一起幫活動造勢，利用「新埔會移動的花燈」共同做1場民俗文化的國民外交。

蕭國君透過朱耀紅的翻譯說，這是很特別的經驗，要不是新竹縣政府邀請義大利籍的朱米傑參與新埔的花燈迎天穿活動，他也沒有機會來到新埔了解這個台灣在地的民俗文化。

他說，花燈在義大利，其實也是1項傳統文化。他希望朱米傑所創作的「就柿旺」能在新竹、新埔，讓大家旺上1整年。

朱米傑則說，這次的經驗有助2種不同國家、民族文化的激盪和交流。創作過程中在地很多鄉親給他很熱情的支持，他很感謝。

新埔鎮長林保祿說，由「就柿旺」所引領的還有另外4個大燈，分別是「旺旺來」、「柿染的交織」、「花現新竹茶花」、「女媧」。這5個會360度旋轉的大燈，將在本週六、3月3日晚上6點半領著40組踩街隊伍在新埔國中集結後出發，表演踩街秀，啟動該鎮跟遊客每年1期1會的「新埔花燈迎天穿」踩街秀。

而在出發前1個小時，新埔國中的會場還將有「好客粄條創意料理」、「粄條製作示範」等活動，現場提供1000人份的粄條，讓來客1人1份免費試吃。而替這個踩街秀暖場的，正是知名的明華園戲劇總團！

該團當家小生孫翠鳳、花旦鄭雅升、以及號稱國內歌仔戲第1丑角的陳勝在等，將有88名演員在3月2日、本週五晚6點45分，於新埔鎮藝文廣場，伴著出自於80歲老師傅所手繪的80台尺寬大佈景，演出「八仙傳奇」中張果老和藍采和兄弟之間真情真義的故事。

新埔警分局提醒來客注意的是，因應3日晚上的花燈踩街秀，警方將在當天下午3點半到9點進行交管。

其中活動主會場～新埔中正路沿線，當天中午12點起2側禁止停放汽車，3點40分開始禁止所有車輛進入。分局後方的和平街、新埔郵局對面的中正1街、中正路北側的民生街、成功街、楊新路、內思路、仁屋1街，以及文德路、新埔新行政大樓周邊統統也在3日下午3點40分起進行管制，只有前述所有被管制區內的住戶車輛才能進入。

除了夜晚看戲、賞花燈，新埔鎮從去年底就努力打造40公頃花海，藝文廣場周邊的已經開始吸客進入欣賞。至於一度受到「水傷」的紅黎麥，目前有的已經長到人們膝蓋的高度，就等著結穗。

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義大利籍朱米傑跟太太朱耀紅所一起創作的新埔花燈迎天穿活動主燈～就柿旺。（記者黃美珠攝）

新竹縣長邱鏡淳（中起依序往左）、義大利經貿文化推廣辦事處代表Donato Scioscioli（蕭國君）、義大利籍插畫家Stefano（朱米傑）、以及新埔鎮長林保祿（右5）今天用文化國民外交的方式，替今年的「新埔花燈迎天穿」造勢。（記者黃美珠攝）

義大利經貿文化推廣辦事處代表Donato Scioscioli（後左4）因義大利籍插畫家Stefano（後右4）受邀創作主燈，今天特別替新埔花燈迎天穿活動站台、造勢。（記者黃美珠攝）

新埔鎮藝文廣場旁的花海，已經開始吸客進入參觀。（記者黃美珠攝）

新埔鎮藝文廣場旁的花海，已經開始吸客進入參觀。（記者黃美珠攝）