苗栗好（火旁）創意市集 在地青年設攤飆創意

苗栗市青創市集設置了「因為有您，所以有家」互動裝置藝術，供民眾拍照。（記者張勳騰攝）

2018-02-26 13:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市公所慶祝苗栗（火旁）龍活動20週年，3月3日在市區「水上人家美食街」打造燈海並舉辦「好（火旁）青創市集」，市公所今天召開記者會行銷，有「（火旁）龍」攝影展，市集中可買到文創及青創商品，還可蒐集限量版的（火旁）龍郵票、首日封及（火旁）龍20週年限定小物，歡迎民眾到場淘寶。

此次青創市集，是由老家藝文生活空間負責人陳鵬文負責策劃，並聚集苗栗在地創業青年共同設攤，分享自家品牌最棒的產品。市集設置了互動裝置藝術，命名為「因為有您，所以有家」，透過文字與家屋立體裝置的結合，邀請參與民眾可以拍照打卡。

苗栗市公所指出，此次邀集老家藝文生活空間、舞陶有限公司、一間兩手柴燒窯手工陶、一涓白杏仁甜品專門店、菁採生活easy TEA、強尼玩咖、養心無菜單料理等青創、文創店家來分享自家品牌的特色產品。

苗栗縣天然手創染布協會也設計（火旁）龍限定小物，中華郵政公司也發行兩款限量版苗栗（火旁）龍郵票、首日封，同時設置臨時郵局讓民眾蓋戳章做紀念，歡迎鄉親3月3日下午2點至晚上9點一起來淘寶。