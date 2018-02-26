天母國中太陽能創佳績 林欽榮：3月推廣到40校

2018-02-26 13:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕產發局為響應政府能源新政策，105至106年完成39處市有房地屋頂閒置空間太陽光電建置，其中天母國中為北區中小學最大太陽光電設置量。台北市副市長林欽榮今天到天母國中參加成果發表會，他也在會中宣布，3月1日起，全市將有40座學校陸續種電，更有1.2萬戶公宅將加入太陽光電設備，並作為智慧微電網示範場域，形成一個智慧電網。

產業局指出，北區24處屋頂閒置空間太陽光電已於去年11月全數完工，設置容量高達4267瓩，南區也預計今年6月前全數設置完成，預計設置容量可達2400瓩以上，全數完成後每年發電量可供約1,700家戶一年用電量，市府每年也可收取約300萬元的發電回饋金。

產業局表示，為積極地推廣太陽光電發電設置，追日計畫短短的三年內將本市太陽光電發電的設置量從104年的3413瓩提升到106年的10501瓩，預計在107年可達到12000瓩以上的設置量，除了公部門的積極設置外，107年產業局再次提出私人設置太陽光電之補助，補助比例高達全國之冠。

林欽榮致詞表示，台北緯度較高，太陽品質不如南部，所以過去一直無法推動太陽能，但是長柯文哲上任後還是認為必須推動的路線。他也提到，天母國中由學生向市府做簡報，「這些孩子都應該是我們推動再生能源最好的代言人。」