終結近50年爭議！龍發堂拒配合防疫 生活大樓被清空

各市立醫院派車協助安住龍發堂堂眾。（衛生局提供）

2018-02-26 13:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄路竹龍發堂爆發肺結核及阿米巴痢疾群聚疫情，衛生局今又公布第3次阿米巴痢疾複檢，又有3人確診，顯示傳染病風險仍存在龍發堂，由於龍堂發持續14日拒絕配合防疫查核，衛生局今上午動員150人強制移除滯留46人，中午前已清空龍發堂生活大樓所有堂眾，並完成消毒。

衛生局爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染，去年10月8日，衛生局開始移出龍發堂堂眾，截至今共142天，終於將龍發堂503名堂眾全數移出生活大樓，暫時終結龍發堂近50年非法收容精神病患的爭議。

龍發堂去年7月爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染，加上第3波阿米巴痢疾3人確診，已累積阿米巴痢疾確診35人及肺結核確診7人，衛生局去年12月公告龍發堂為「法定傳染病流行地點」。

衛生局原計畫農曆過年前將503名堂眾全數移出，先後移出457名堂眾，未料農曆過年前，遭堂方激烈抵抗，以貨車堵住進出口，並將生活大樓大門深鎖，清空作業宣告失敗，最後仍有46人滯留不願離開。

由於龍發堂持續不願衛生局防疫查核，衛生局今上午再度動員防疫人員及警力150人前往執行生活大樓清空作業，龍發堂在大門放置山貓車等障礙物阻擋並於反鎖生活大樓，最後遭衛生局人員強力排除。

衛生局副局長林盟喬說，清空過程很平和，在優勢警力協助下，並沒有發生暴力行為，今上午11點多已陸續將46人移出生活大樓，罹有精神病堂眾均安置到各醫療院所，並於1個小時後完成生活大樓的消毒。