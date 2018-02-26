終結近50年爭議！龍發堂拒配合防疫 生活大樓被清空

各市立醫院派車協助安住龍發堂堂眾。（衛生局提供）

2018-02-26 13:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄路竹龍發堂爆發肺結核及阿米巴痢疾群聚疫情，衛生局今又公布第3次阿米巴痢疾複檢，又有3人確診，顯示傳染病風險仍存在龍發堂，由於龍堂發持續14日拒絕配合防疫查核，衛生局今上午動員150人強制移除滯留46人，中午前已清空龍發堂生活大樓所有堂眾，並完成消毒。

衛生局爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染，去年10月8日，衛生局開始移出龍發堂堂眾，截至今共142天，終於將龍發堂503名堂眾全數移出生活大樓，暫時終結龍發堂近50年非法收容精神病患的爭議。

龍發堂去年7月爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染，加上第3波阿米巴痢疾3人確診，已累積阿米巴痢疾確診35人及肺結核確診7人，衛生局去年12月公告龍發堂為「法定傳染病流行地點」。

衛生局原計畫農曆過年前將503名堂眾全數移出，先後移出457名堂眾，未料農曆過年前，遭堂方激烈抵抗，以貨車堵住進出口，並將生活大樓大門深鎖，清空作業宣告失敗，最後仍有46人滯留不願離開。

由於龍發堂持續不願衛生局防疫查核，衛生局今上午再度動員防疫人員及警力150人前往執行生活大樓清空作業，龍發堂在大門放置山貓車等障礙物阻擋並於反鎖生活大樓，最後遭衛生局人員強力排除。

衛生局副局長林盟喬說，清空過程很平和，在優勢警力協助下，並沒有發生暴力行為，今上午11點多已陸續將46人移出生活大樓，罹有精神病堂眾均安置到各醫療院所，並於1個小時後完成生活大樓的消毒。

  • 龍發堂生活大樓淨空後依傳染病防治法進行防疫公告及封條張貼作業。（衛生局提供）

    龍發堂生活大樓淨空後依傳染病防治法進行防疫公告及封條張貼作業。（衛生局提供）

  • 衛生局委請鎖匠執行龍發堂生活大樓門鎖開啟。（衛生局提供）

    衛生局委請鎖匠執行龍發堂生活大樓門鎖開啟。（衛生局提供）

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