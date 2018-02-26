台灣蘭展3/3登場 創意精品搶先看

窯燒及鑲嵌技法打造的立體蘭花與蝴蝶蘭。（記者楊金城攝）

2018-02-26 13:03

〔記者楊金城／台南報導〕2018年台灣國際蘭展將在3月3~12日登場，其中台南市經濟發展局特別以「綻蘭晴空、蝴蝶自來」為主題設置「蘭創館」，邀請31家廠商參展，展示超過260項蘭花相關商品，值得一看。

今年蘭創館以「精品、生技、文創、互動體驗及大型景觀區」進行展出。除了展示歷年經發局輔導蘭花文創、生技與精品產品，展現蘭花結合科技、文化的創新價值外，同時將AR科技導入與民眾互動，並運用金屬與科技打造幸福感測椅、大型蘭花玻璃藝術品、大型花台及蘭花詩詞光雕投影等，讓民眾體驗蘭花與科技結合的新態樣。

經發局今天先曝光蘭創館中的部分商品宣傳行銷，像「精品區」中將蘭花結合織品打造蘭花系列服飾，更有將蘭花凍齡製作出蘭花真花圓盤、蘭花花石，讓蘭花生命能長久持續綻放光芒。在「生技區」中有應用生物科技技術將蝴蝶蘭、國蘭、虎頭蘭等開發各式蘭花生技的保養化妝產品，民眾可體驗各式蘭花生技產品與生活結合的新活力。

「文創區」展示有運用蘭花元素打造蘭花文創生活應用相關商品，展現蘭花的創新價值，像是台藝玻利用窯燒及鑲嵌技法打造立體蘭花與蝴蝶之大型玻璃藝術展品，是今年蘭創館最大亮點。

在「互動體驗區」，蘭創館首次利用蘭花塗鴉結合擴增實境，讓民眾在明信片上著色後，利用手機掃描即會有3D蘭花模型與動畫，跟民眾互動，另有3D蘭花照相牆與工研院研發的蘭花幸福感測椅，供遊客現場體驗留下美好的回憶。