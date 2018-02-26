花博馬遭疑吸廢氣路跑 主辦單位：空品普通 跑者評價高

2018台中世界花卉博覽會國際馬拉松，還有民眾推著嬰兒車，親子一起參與。（圖由陳清龍服務處提供）

2018-02-26 13:03

〔記者歐素美／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會國際馬拉松昨在豐原體育場開跑，國民黨議員今天陪同議員參選人洪嘉鴻召開記者會質疑25日空氣品質差，竟還有1萬16000位跑者到台中當「人體空氣清淨機」，吸廢氣路跑；主辦單位回應表示，該賽事在「運動筆記」獲得超高好評，沒人提出空氣品質不佳的負評。

2018台中世界花卉博覽會國際馬拉松由台中市政府、社團法人台中市繁榮葫蘆墩促進會、大台中不動產開發商業同業公會共同舉辦，並結合在地的企業與社團，沿途行經豐原、后里、外埔花博3展區，還有麗寶樂園、泰安櫻花、水流東步道等特色景點，吸引逾萬人參賽。

國民黨議員今召開記者會質疑25日空氣品質差，竟還有1萬16000位跑者到台中當「人體空氣清淨機」，吸廢氣路跑。對此同為主辦單位的市議員陳清龍提出相關資料指出，根據環保署空氣品質指標（AQI）顯示，豐原、后里與外埔為普通等級，且有部分跑者推著嬰兒車，攜家帶眷參賽，足可顯示當日空氣品質還在正常範圍內。

他並指出，根據知名路跑網「運動筆記」評分，2018台中世界花卉博覽會國際馬拉松在滿分5顆星中，獲得平均4.6分的好評，跑者對於該賽事的補給豐盛、志工熱情、優美風景讚譽有加，指跑完這場馬拉松，就可以知道豐原、后里的遊玩景點，在70人的評分中，沒有人提出空氣品質不佳的負評價。