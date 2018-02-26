高雄「嘸放手」228音樂會明晚登場 索票民眾別忘記

「嘸放手」音樂會採排（文化局提供）

2018-02-26 12:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕2018高雄春天藝術節首場節目、「嘸放手」228草地音樂會昨晚採排，雨夜花、白牡丹、阮若打開心內的門窗等歌聲，連工作團隊也被深深打動﹔高市文化局提醒已索票民眾，明晚七點記得來美術館。

文化局說明，今年以「嘸放手」為主題，並搭配台灣多位大師畫家作品為背景影像，一幅幅壯闊美麗的畫作，跟著音符掀動大家對這片土地的疼惜與珍愛。

文化局指出，今年特別邀請到韓國男高音裴宰徹、首次在台灣參與大型公開演出，這位被美譽為上帝的男高音將獻唱你鼓舞了我，和台灣男高音林建吉，一起為兩地英雄靈魂獻出遙遠的祝福。

民眾所喜愛的抒情女聲羅美玲，將演唱雨夜花、白牡丹、阮若打開心內的門窗等台語歌曲﹔賽德克‧巴萊中裡的「花岡一郎」徐詣帆，將詮釋叫阮的名、向前走、永遠不回頭、我的未來不是夢等較有活力的組曲。

文化局指出，這次音樂會特別是動用上百幅台灣畫家的畫作，搭配現場音樂、為觀眾帶來視覺寧靜的力量，運用畫作來自多位知名畫家，包括撒古流‧巴瓦瓦隆、陳澄波、柳依蘭、黃美廉、伊誕‧巴瓦瓦隆、劉得浪、林惺嶽、黃銘昌、林智信、洪根深、李俊賢、陳水財等。

今年適逢音樂大師蕭泰然八十歲冥誕，現場將邀觀眾一起演唱蕭泰然大師的「愛與希望/台灣翠青」，由女高音黎蓉櫻領唱。

文化局表示，228草地音樂會從2月9日開始索票至今，所有票券已全數發完，歡迎已索票市民，別錯過觀賞節目的機會，節目詳情可上高雄春天藝術節官網。