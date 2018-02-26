引領17世紀茶飲風尚 陶博館借展歐洲鍍金紫砂壺

19世紀銷往泰國皇室的紫砂壺，以金屬包鑲展現特色。（記者邱書昱攝）

2018-02-26 12:49

〔記者邱書昱／新北報導〕風靡全球的經典陶器紫砂壺，引領17世紀茶飲風尚，新北市陶瓷博物館與國際知名的荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）合作並借展紫砂壺，更有18組件是館內典藏品，其中來自18世紀鑲有鍍金飾件等，更是紫砂壺工法細緻代表之作。

「紫砂漫遊‧聚焦臺灣」展覽中，共展出336組件作品，18世紀自宜興外銷至歐洲的《紫砂貼花龍搶珠紋壺》，壺身、蓋、鈕皆呈圓鼓狀，腹上貼飾龍搶珠紋，附帶鑲嵌鍍金飾件及鏈條，底部有匠師銘款，在外銷紫砂茶器中十分罕見，更影響歐洲知名瓷器「瑋緻活（Wedgwood）」的浮雕玉石系列，以精緻貼花聞名。

此外，由紫砂壺風潮中發展出的「潮汕壺」為手拉坯成形，可隨身攜帶，以個人壺為特色，廣為大眾熟知的《臺灣通史》作者連橫即為愛好者，他曾使用過的潮州朱泥「萼圃督製」款壺做工細緻，壺面附著光亮的茶鹼，更可看出使用多年的痕跡。

有趣的是，立法委員柯建銘是茶器鑑賞家，更前往陶博館賞壺，不但詢問展場中的防震保護材等問題，甚至一眼看出展品價值高達數百萬。

陶博館表示，媲美青花瓷的紫砂壺，這次特展以全球史為框架與3大主題「紫砂茶器在國際舞臺的登場」、「紫砂茶器與臺灣的相遇」及「臺灣茶器新天地」真實呈現紫砂壺400年來影響飲茶文化的風貌，展期自即日起至6月18日止，門票80元。

身為茶器鑑賞家的立法委員柯建銘，前往陶博館看展。（陶瓷博物館提供）

特展中展出336組件作品，呈現紫砂壺影響世界飲茶風尚。（記者邱書昱攝）

作家連橫所是用過的潮州朱泥「萼圃督製」款壺，上頭可見光亮茶鹼。（記者邱書昱攝）