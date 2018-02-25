國一女生施打子宮頸疫苗 顏純左：感謝中央認同政策

2018-02-25 17:40

〔記者蔡文居／台南報導〕衛福部國建署昨天宣布，將撥列2.52億元，自11月起針對國內約10萬多名國一女生施打子宮頸疫苗。民進黨台南市長初選參選人顏純左今天表示，他於2月5日提出的婦女政策，當中第3點即提出國一女生免費施打子宮頸疫苗，目前台灣子宮頸癌，是台灣婦女死亡率前10名，子宮頸疫苗可有效預防婦女的社會70％的子宮頸癌，感謝中央認同他的婦女政策。

顏純左也呼籲市民不要被選舉的手段操弄，要慎重選擇第3屆的大台南市長。他如當選市長，市政府將全面性的讓國中女生免費施打子宮頸疫苗，以提升婦女的保護力，預計經費約9600萬。

他表示，現階段所有的市長參選人，都陸續提出許多政策，必須考慮政策的可行性、全面性、完整性、長久性；他從召集一例一休修正、0-3歲托嬰每月補助3000元、住長照機構一般戶每月補助6000元、毒品政策、總統府遷回台南、教育、青年、交通、空污、產業、農業、文化、水利、婦女、環保、警消、醫療、提升溪北等具體全面性的政策，其中已獲中央認同實施的政策，一例一休修正、婦女政策、幼兒政策。

顏純左表示，他不僅是提政策，也一方面在進行政策的促成，在不要讓溪北邊緣化方面，日前已與母校高雄醫學大學洽談，將與南榮科技大學簽合作備忘錄，未來高雄醫學大學在溪北設校將可嘉惠溪北的學子，也可吸引許多外地的學生就讀，商業生活圈將愈來愈熱絡，期許台南市民能看到自己全面性的政策。