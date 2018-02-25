高市本週9場徵才，釋出2000個以上職缺，歡迎想轉職民眾前往登記。（資料照，記者黃建華攝）

2018-02-25 17:08

〔記者黃建華／高雄報導〕因應年後轉職潮，想要找頭路或轉換職場的朋友照過來！高雄市勞工局訓練就業中心本週辦理9場徵才，提供2000個以上工作機會，歡迎求職朋友踴躍應徵。

2月26日（一）有2場徵才，第1場於下午2時由「安山實業、詠新文化事業、三商家購、日安環保工程、麗尊開發、圓隆系統科技」等6家廠商，在灣愛里活動中心釋出會計、內勤客服人員、儲備店長、房務員等64個職缺；第2場於下午2時30分在楠梓就服站由「大鎪科技、正新保全、晶城環保、日安環保、義大汽車客運、台郡科技」提供資訊工程師、機械工程師、天車手、儀電人員等343個職缺。其中「正新保全」招募18名保全員，薪資32K-34K。

2月27日（二）辦理2場徵才，下午2時在左營就服站，「易華電子、三商家購、麗尊開發、崇瑋工業、日月光半導體」聯合招募製程工程師、門市儲備店長、居家清潔管家等395人；下午14時30分「漢程汽車客運、漢威工業、旭宏科技、順遠工程、全家便利商店」，在小港山明里活動中心招募市區公車駕駛、引擎人員等111名員工，最高薪資上看45K。

3月1日（四）有2場徵才，下午2時在三民就服站，「頎邦科技、大眾郵急便、保時潔清潔事業、台灣福雷電子、日月光電子」聯合招募郵務士、石材美容助理技術員等357人；同時段「旭宏科技、聖功護理之家、東隆紙業、漢佳精密工業」，在鳳山就服站釋出54個工作機會。其中「聖功護理之家」招募8名機構看護工，薪資31K-33K。

3月2日（五）上午9時在岡山區公所舉辦聯合徵才，「香草家居、台灣耐落螺絲工業、沛興國際企業、介隆興齒輪、燁聯鋼鐵、大井泵浦工業、台灣福興工業」等20家廠商，開出「人資、工程師、儲備幹部、國內業務人員、機械工程師」等400個以上職缺，平均薪資達29,000元，歡迎求職朋友把握機會參加。

3月2日（五）當天另有2場徵才，上午9時30分在勞工局1樓辦理「元宵節求職，猜燈謎送好禮」徵才活動，現場投遞履歷民眾即可參加猜燈謎送好禮活動，「鄧師傅功夫菜、米塔集團、三商家購、富利餐飲、華東科技、元晶太陽能科技、海光企業」等10家廠商聯合招募廚師、儲備店長、資訊工程師等197人；下午14時「日月光電子、台灣福雷電子、高鴻精密、環宏工業」，則在鳳山就服站聯合招募279名操作工。