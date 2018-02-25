1甲子老戲院最終回 200人送別頭份東聲戲院

老戲院復興運動走入最終回，200多名在地鄉親走入戲院，歡送東聲電影院。（記者鄭名翔攝）

2018-02-25 17:06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市的老戲院「東聲電影院」，陪伴在地人走過近一甲子的歲月，即將於3月正式熄燈。由苗栗縣議員陳光軒發起「老戲院復興運動--最終回」活動，以捐發票換電影票方式，讓苗栗人再次進場重溫回憶，也感謝老闆徐琳彬夫婦奉獻大半歲月，今早吸引滿場200多人共襄盛舉，用滿場掌聲送別老戲院。

民國48年開業至今，是全苗栗唯二的老字號電影院，年過八旬的徐琳彬、湯松妹夫婦因年事已高，體力不堪負荷，今年初決定關閉這座陪伴許多人成長的老戲院，讓許多苗栗人大感不捨。

今早「老戲院復興運動」正式走入最終回，兩百多個老戲迷再度走入戲院，隨著電影落幕，許多人也紅了眼眶，緊握徐琳彬、湯松妹老夫婦的雙手，感謝他們將電影工作當作志業，奉獻人生大半歲月。

徐琳彬、湯松妹感嘆表示，隨著時代改變，傳統戲院日漸凋零，再加上年事已高，不得已才收掉戲院，未來也不打算頂讓或轉租，只盼身體還行，能攜手到處旅遊看看世界。

陳光軒則說，，雖然有滿滿的不捨，但如今老夫婦終於能「退休」，也希望大家能用笑聲與掌聲，向陪伴大家多年的「老朋友」道別。而未來戲院內骨董級膠捲電影放映機也將放陳放在陳光軒議員服務處，供民眾參觀。

而地方文化人士也推出「再見．東聲老戲院」活動，在2月28日營業最後一天，以明信片寫下對戲院的感謝即可兌換電影票；另也有人期盼公部門能將戲院改成電影文史保存館，讓世世代代的苗栗人都能永遠記住這個充滿回憶的地方。

老戲院復興運動走入最終回，200多名在地鄉親走入戲院，歡送東聲電影院。（記者鄭名翔攝）

陪伴苗栗人度過近一甲子歲月的東聲戲院，將於2月28日後正式吹熄燈號。（記者鄭名翔攝）

縣議員陳光軒（左）號召老戲院復興運動最終回，讓大家寫下點滴回憶及感謝，送給辛苦一輩子的徐琳彬（右）、湯松妹（中）夫婦。（記者鄭名翔攝）

年輕戲迷也依依不捨，離去時與親切老闆娘湯松妹（中）合照。（記者鄭名翔攝）