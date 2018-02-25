每日720元協力車環球 法籍夫妻驚豔阿里山雲海

法籍夫妻克里斯托夫‧德布魯及柏絲嘉莉‧德布魯（Christophe Debreu, Pascale Debreu），花24個多月已騎協力車環球10多國。（記者王善嬿攝）

2018-02-25 17:09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕法籍夫妻克里斯托夫‧德布魯及柏絲嘉莉‧德布魯（Christophe Debreu, Pascale Debreu）在年約5旬退休之際，訂製雙載協力車，以每天台幣約720元預算，進行長達6年的環球旅行，前年1月自瑞士出發，逾24個月來騎遍十多國，本月7日抵達台灣，自台北挑戰沿中央山脈的高山公路到嘉義，沿途將日月潭、阿里山雲海美景，透過部落格及臉書粉絲頁讓車友、親友一睹台灣之美。

克里斯托夫‧德布魯及柏絲嘉莉‧德布魯在玉山國家公園巧遇熱心民眾胡肇元，經由他介紹，結識移居嘉義市的法籍藝術家齊方斯與妻子范儷瓊，他鄉遇故知、格外親切，范儷瓊說，他們自台北沿中央山脈騎行的高山公路，是鐵人級路線，得知他們騎車環球十多國、十分佩服。

55歲的柏絲嘉莉跟42歲的丈夫克里斯托夫育有一對兒女皆已成年，兩人在瑞士家鄉就常騎腳踏車運動、旅行，最高紀錄同時擁有14輛腳踏車，雖曾到國外旅行，但兩人認為只待2到3週，無法深入了解當地人文生活，因此趁有體力又將屆退休，辭掉工作並變賣其它腳踏車、家當，帶著冬、夏衣物跟帳篷約60公斤的行李、拖車，由80公斤重協力車裝載環遊全球，兩人曾在希臘山區遇到棕熊，一度嚇得不敢動，也曾在阿曼遇到洪水，本月8日、22日則在台北及阿里山遇到地震。

柏絲嘉莉‧德布魯表示，整趟旅行希望能放鬆、花時間深入了解各國文化、與在地人互動，旅行事前都沒計畫、充滿驚奇，包括曾在土耳其遇到軍隊盤查、質疑他們是恐怖份子，也在台灣遇見好心路人協助他們修理車子，還看到台灣高山豐富的林相及雲海，誇讚台灣的公路比其他國家好騎又安全，是非常棒的國家。