好香！彰縣原民團圓迎新春 烤山豬開場

整隻山豬烤得金黃、香氣四溢，讓人食指大動。（記者張聰秋攝）

2018-02-25 17:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕3月2日才要過元宵節，依照傳統習俗，在此之前都還算是春節過年，彰化縣一年一度的原住民團圓賀喜迎新春暨政令宣導，今天在彰化縣原住民生活館舉行，一定要有的烤山豬活動，整隻山豬烤得金黃、香氣四溢，讓不少民眾吃得齒頰留香，直呼「好呷」！

今年的活動，由年年都一定要有的烤山豬全豬開場，再來是精采的原住民舞蹈表演及歡唱同樂的聯誼時段，緊接活動重頭戲，自然是最吸引原住民前來試手氣的摸彩時段，今年最大獎由彰化縣長魏明谷和議長謝典霖提供的電視，以及民代們提供各式各樣的摸彩品，抽獎過程很刺激，中獎者品嚐香噴噴的山豬肉片，同時幸運抱回獎品，個個開心不已。

副縣長林明裕表示，彰化縣雖非原住民的原鄉，但目前移居縣內居住的原住民人口已有5685人，比去年成長103人，顯見彰化的好環境獲得族人青睞，縣政府在就業或社會福利等方面用心照顧原住民，很歡迎原住民朋友到彰化共同打拚。

今日活動，縣府各局處室派員到場政令宣導，包括地方稅務局的稅務租稅講習與宣導、法制處的互動式消保資訊與法律諮詢服務宣導、教育處的互動式家庭教育宣導、社會處的家庭暴力防治宣導、衛生局的口腔篩檢及各項衛生保健的說明服務、消防局的消防安全常識宣導，以及民政處提供大家最關心的金融貸款、就業服務以及急難救助等諮詢服務。