中市申辦世界設計之都 產官學連署支持

台中市爭取申辦世界設計之都，產官學界代表連署，呼籲支持這筆預算。（記者黃鐘山攝）

2018-02-25 16:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市爭取申辦2022世界設計之都，市府今年編列4383餘萬元預算，產官學界代表連署，齊聲呼籲支持這筆預算，市府文化局也希望市議會支持，共創台中市城市美學品牌，使設計融入台中市各個層面，打造台中美學風貌。

產官學界以聯署行動支持，齊呼支持「台中申辦世界設計之都」，並強調台中市是全台第二大城，陸續進行多項重大公共工程，在這城市轉變的關鍵時刻，正是導入設計、推展城市美學的重要時機，呼籲各界齊力捍衛相關預算。

連署代表大台中建築師公會理事長鄭明裕說，申辦世界設計之都，不論結果如何，過程中都能帶來城市翻轉，受益的絕對是台中，該公會將結合設計理念，推動建築法規再生，帶進「城市森林」概念，讓城市風貌改變。

逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷指出，台中市擁有豐富生態及文化，設計應落實於教育，申辦世界設計之都的過程中，可逐年啟動相關做法，提高產業界參與程度，並扣連生活各層面，使都市正向發展。

筌美術文創執行長廖述昌說，很多世界重要城市都在導入設計，他得知台中市要爭取申辦世界設計之都，高興地晚上睡不著覺，筌美術也參加在台北舉行的2016世界設計之都，發現對於產業界在國際上的露出和訂單有所助益，因此支持台中申辦。

天染工坊創辦人陳景林說，世界設計之都籌辦過程帶來的城市改變，將帶領台中朝未來夢想前進，並提升市民榮譽感；北歐設計執行長廖佳玲也說，台中進步快速，應朝精緻、小而美方向建立自己的特色，申辦過程將可讓國際看到台中。

連署聲明中指出，台中市已是台灣第二大城市，正快速崛起和轉變，並邁向國際級宜居城市，城市美學是發展過程中須導入的重要治理方針，也必須成為城市生活的一部分，這也是申辦「世界設計之都」的核心價值及理念。