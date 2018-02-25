「黑潮漂流」新書海上發表 百頭海豚來相會

廖鴻基與黑潮海洋文教基金會籌備發起「黑潮漂流101」活動，過程也寫成「黑潮漂流」一書。（多羅滿賞鯨提供）

2018-02-25 16:39

〔記者花孟璟／花蓮報導〕作家廖鴻基一輩子有2、30年都在海上，既是漁夫、也是賞鯨解說員，他在2016年8月完成「黑潮101」漂流計畫，用無動力筏在海上漂了87小時，從台東大武飄到宜蘭外海300公里，以此經驗寫成新書「黑潮漂流」，昨天重回「黑潮媽媽」的懷抱，舉辦海上簽書會，「一出海就碰到大群飛旋海豚」也來見證這場盛會。

在60名熱情讀者的簇擁下，一場「重回黑潮懷抱」的海上簽書會熱鬧開始，海面下是水色深深的太平洋，雖然2月份海上多風浪，但今天氣候回暖、陽光和煦，出海才10分鐘就有100多頭飛旋海豚來相會，歡迎愛海的子民「回家」。

廖鴻基說，「黑潮漂流」一書來自2016年8月完成的黑潮漂流計畫，花了一年的時間籌備，換來87小時的海上無動力漂流，很多感觸、感受、經歷發生的許多事情，細節都寫在書中。

對廖鴻基來說，87小時中最美好的經驗來自一場「海上盛會」。廖鴻基說，夏天的傍晚，小筏快到秀姑巒溪口時、天色漸暗。許多昆蟲繞著筏的上空飛行，吸引了大量的山鳥來捕食昆蟲，「我們完全不知道這些昆蟲、這些鳥哪裡來、因為牠們都屬於陸地。」

不僅如此，水面下的騷動一樣精彩，船筏下方吸引許多洄游動物靠近，於是有一些魚過來吃洄游小動物，就把海豚也吸引過來了吃魚了，於是海豚就這樣「繞著船一整個晚上」。那個晚上，任誰都睡不著，徹夜到天明。

他說，自己在海上捕魚2、30年，從不曾遇過這樣的景象。他認為「是因為漂流吧」！他想，船隻如果是動力船隻，是不可能遇到這樣的場景；完全沒有動力，反而容易和大自然產生對話跟互動。

廖鴻基認為，台灣擁有黑潮這麼棒的資源，但台灣長期缺乏海洋教育，比較少向海冒險、向海看齊。他希望這本書、這個計畫能經由探索黑潮，希望台灣人都能看見黑潮、看見我們的海洋。

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廖鴻基與黑潮海洋文教基金會籌備發起「黑潮漂流101」活動，過程也寫成「黑潮漂流」一書，今天重回海上舉辦簽書會。（多羅滿賞鯨提供）

廖鴻基與黑潮海洋文教基金會籌備發起「黑潮漂流101」活動，過程也寫成「黑潮漂流」一書，今天重回海上舉辦簽書會。（多羅滿賞鯨提供）