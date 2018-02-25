流浪狗場環境惡劣 南投愛狗人士怒批如煉獄

草屯鎮雙冬里一處私人狗場收養300餘隻流浪狗，場內缺乏遮蔽與分流管理，環境惡劣。（記者佟振國攝）

2018-02-25 15:39

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮雙冬里山茶巷內半年前設置一座私人狗場，收養300多隻流浪狗，但管理不善，不僅環境髒亂，部分犬隻更未結紮任其繁殖，祝姓負責人因案通緝於日前遭拘入監服刑，環境更加惡劣，愛狗人士更發現場內還有多隻死亡狗狗的乾屍，痛批宛如人間煉獄，南投縣政府家畜疾病防治所獲報已介入處理，將依違反動物保護法究辦。

陳姓女子投訴表示，祝姓男子原本彰化等地設置狗場，因土地租金未付、管理不善、環境髒亂等問題遭踢爆，去年10月又將狗場遷往草屯鎮雙冬里山茶巷內一處閒置農場，佔地約800坪，收養2、300隻流浪狗，祝姓負責人日前已因案通緝遭拘入獄服刑，先前的問題再度上演。

陳女本月21日親到狗場探視，發現問題更加嚴重，已經明顯涉及虐狗，向草屯警分局報案，志工跟著雙冬派出所員警進入狗場查看，更在狗場的室內發現多具狗屍，有的肚破腸流尚未腐爛，有的已成乾屍，當場難過掉淚，怒批太不像話，事件曝光後這些屍體才被掩埋。

狗場的惡劣環境透過臉書直播，近來也引起許多愛狗人士、團體前往關切，但流浪犬的數量龐大，未來如何安置將成嚴重問題，場內甚至還有犬隻未結紮持續交配繁殖，生了不少幼犬，讓人傻眼。

南投縣政府家畜疾病防治所表示，21日接獲通報即介入處理，目前進一步清點犬隻數量為317隻，現場環境不佳，缺乏遮蔽與分別管理，也的確發現乾掉的狗屍，目前正在蒐證，蒐證齊全就會移送法辦。

目前家畜疾病防治所暫將狗場責付一名盧姓男子管理，並限期7天改善，但今天愛狗志工前往探視，環境還是髒亂，更有幼犬從破損圍籬內逃出。

盧男無奈表示，1人照顧2、300隻狗真的力有未逮，昨天餵狗時也慘遭咬傷，今天中午特別請朋友幫忙到場協助安全，要趕緊將圍籬修好。

狗場的圍籬破損，愛狗民眾發現身形瘦小的幼犬已經可以逃出。（記者佟振國攝）

狗場的室內環境同樣惡劣，甚至還發現多具狗屍。（圖：陳姓民眾提供）

室外的大型蓄水池未加蓋，愛狗民眾質疑幼犬落水勢必溺斃。（圖：陳姓民眾提供）