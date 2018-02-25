台中組自駕車團隊 花博展期可搭乘

台中市將組自駕車團隊，圖為市長林佳龍（右2）日前向以色列Mobileye自動駕駛科技公司取經。（台中市政府提供）

2018-02-25 15:24

〔記者張菁雅／台中報導〕各國競相發展自動駕駛技術，自動駕駛車輛將成為未來趨勢。市府去年6月起積極與潛在技術廠商進行溝通協調，以結合國內廠商組成自駕車MIT團隊，打造自駕中型巴士，預計今年花博期間在水湳智慧城讓民眾搭乘。

交通局表示，不同於北、高二市以引進國外車輛於封閉場域展示運行方式，活動結束後並無法取得相關技術及資料，對於國內自駕車發展助益不大。市府於去年6月起，即積極與潛在技術廠商進行溝通協調，以結合國內廠商組成自駕車MIT團隊。

交通局長王義川表示，目前已結合矽谷的理立系統（LiLEE Systems）、國內資通訊大廠緯創、新創公司 iAuto、台中在地的車王電子及豐榮客運、鼎漢工程顧問及工研院等國內廠商，分別負責系統整合、車輛及控制系統開發、場域及HD-Map建置，以及營運管理等工作，並以打造自駕中巴於今年花博開幕時運行為目標，屆時民眾在水湳智慧城可搭乘。目前團隊已共同向工業局申請智慧城鄉生活應用補助計畫，同時市府也獲得交通部科顧室智慧運輸發展計畫支持及補助。

王義川強調，台中發展自動駕駛技術，不會只是曇花一現，將以永續經營為目標，目前已針對短中長期擬定三階段發展計畫，將配合中央相關法規的鬆綁，期能於未來開放自駕車與一般車輛混合行駛，以利用自駕車強化台中市公共運輸最後一哩及偏鄉地區服務，並帶動在地相關產業技術發展。