活埋19天 花蓮地震最後2名罹難者遺體挖出

花蓮地震造成17人死亡，最後2名罹難者丁文昌及妻子遺體今天下午2點被挖出，救難人員列隊送最後一程。（記者王錦義攝）

2018-02-25 15:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震造成17人死亡，最後2名罹難者丁文昌及妻子遺體今天下午2點被挖出，葬儀人員搬上車輛送往花蓮市殯儀館，救難人員列隊陪走一段，慈濟志工也到場誦經，場面相當哀戚。

消防局長林文瑞說，今天凌晨拆除工作人員挖到紅漆的牆面，表示已接近當初救難人員標記的201房間上方，不過現場土石、大樑阻隔，從上午8點開始用人力慢慢清除土石，直到下午發現2人肩並肩躺在床上，研判在地震第一時間就被倒塌的3樓天花板及大樑壓死。

花蓮6日深夜大地震共造成17死285傷，住在雲門翠堤大樓漂亮生活旅店201號有丁文昌一家5口中國籍旅客，丁文昌的女兒丁守慧（40歲）、女婿楊捷（39歲）及外孫楊浩然（12歲）遺體在過年前先挖出，經家屬指認確定身分；而丁文昌（76歲）、其妻何鳳華（75歲）的遺體，救難人員從地板另一端重挖開口，在201房另一根大樑下發現一具遺體的右手，性別無法辨識，救難人員研判第5具遺體應該也在附近，不過，由於大樓結構危險，決定先拆除傾斜的大樓。

特搜隊人員11日在二具大體所在的201號房預做保護工作，包括先以毛毯包裹已挖出的部份遺體，並以木板將罹難遺體隔離保護起來，接著用紅色噴漆噴滿半個房間的「201號房」紅色記號，房間四周再拉上黃色封鎖線，做好防護措施，今早開挖到201號房上方的時候發現紅色噴漆標記，工作人員立刻停止通知縣府。林文瑞說，為了避免遺體受到傷害，用手工的方式小心翼翼處理土石，希望很有尊嚴的送2人最後一程，花了6個小時才把大樑、土石清走。

這次地震當中，位於雲門翠堤大樓2、3樓的漂亮生活旅店傷亡最為嚴重，光是旅店內就有13人死亡，其中包含9名中國遊客、2名加拿大籍香港人、1名台灣旅客以及1名旅店大夜員工。