他拿出18年前衛生紙 網友：貴了還縮水...

一名網友拿出2000年及2011年購買的衛生紙來比較，發現紙張重量少了27%。（圖擷自「Martial Yang」臉書）

2018-02-25 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕國內多家知名衛生紙大廠日前證實，將在3月起調漲售價，消息一出引發衛生紙搶購熱潮。今天則有網友拿出2000年與2011年購買的衛生紙來做比較，發現不但變貴了，而且紙張重量還少了27%。

網友Martial Yang在臉書社團「爆料公社」分享多張照片並表示，這幾天看新聞得知衛生紙即將調漲，而家裡剛好有2000年及2011年購買的相同品牌衛生紙，於是就拿來比較，結果發現，「2000年130抽，重量225.8g，平均1.737g/抽；2011年100抽，重量136.6g，平均1.366g /抽」。

網友說，「紙張重量2011年比2000年，少了27%，有圖有真相」。該篇文章也引起網友熱議，紛紛留言「有沒有這麼專業」、「哈哈哈，太厲害」、「其實很多民生用品都悄悄變相漲價而已...台灣薪水卻從來不會這樣」、「現在擦屁股，都是奢侈的享受...」、「貴了還縮水」。

另外也有網友說，「太強了~我家有2013的衛生紙我都覺得誇張了~居然有2000年的!!!!!覺得猛」、「衛生紙放17年是什麼概念？」。