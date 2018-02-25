幸福！隱身山林流浪狗收容所照顧285隻毛小孩

隱身在彰化縣花壇鄉八卦山山林的流浪狗收容所，狗兒生活空間寬敞明亮。（記者張聰秋攝）

2018-02-25 15:07

〔記者張聰秋／花壇報導〕彰化市50多歲周先生和40多歲林先生，集結動保志工，在彰化縣花壇鄉岩竹村承租農地，蓋了一處流浪狗收容所，照顧285隻流浪狗，並由擁有獸醫師執照的縣議員林世賢，替這群流浪狗結紮節育，讓這群遭棄養、居無定所的毛小孩，重新擁有自己的「家」，有了遮風避雨的新樂園，搖身變成幸福的毛小孩。

去年2月起，國內流浪動物零撲殺政策上路，因配套不足問題陸續浮現，人犬衝突時有所聞，愛狗的周先生不忍心人犬衝突不斷發生，狗兒遭到嚴重排擠，8、9個月前，他和任職警界的愛狗人士林先生，共同找了動保團體志工，把承租而來的農地與工寮，改裝成流浪狗收容所，陸續從山區東外環道路、市區巷弄帶回流浪狗安置在收容所。

收容所隱身在八卦山花壇鄉岩竹村山谷間，遠離塵囂，距離彰化市東外環快速道路不遠，離民宅住家和農舍已有數公里之遠，收容所周圍用鐵皮當圍籬，讓狗兒與道路、民宅建築物隔離，互不干擾，而收容數量也從去年個位數，一路成長到今年三位數字，被安置的狗兒幼犬、成犬都有，甚至肢體殘缺、斷腿的狗兒也被安置在特別照顧區，與肢體正常犬隻隔離，以免遭同伴欺負。

林世賢說，收容所運作8個多月來，前後已經花了300多萬元，但相較於縣府擬花7000多萬元要蓋可愛動物園區安置流浪狗，算花得很省了。

林世賢表示，收容所目前完全沒有對外募款，出資者來自周先生，以及林先生和一群環保志工，收容所由專人每天煮食並餵食狗兒，幫狗兒洗澡，還施打疫苗與結紮，更依照狗兒習性和年齡及身體狀況隔離照顧，活動空間寬敞，每一隻都被呵護得很好。

林世賢指出，285隻流浪狗來到這裡後，好比從地獄回到天堂，天天置身在白天有陽光、晚上有星星，光線明亮、空間寛敞和通風的活動空間，他們計畫下一步把狗兒訓練成可以陪伴長者和小朋友，可以當校犬和警衛犬，與人和平共存，達到認養代替購買的目標。

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