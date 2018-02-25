台中捷運綠線G5、G11站招商 投資額上看50億元

台中捷運綠線G5站區位圖。（記者張菁雅翻攝）

2018-02-25 14:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線將在今年底試運轉，109年底全線通車，沿線6塊共構開發基地行情看漲，台中市政府交通局先前已舉行5場招商宣傳活動，投資人參與踴躍。交通局表示，在充分蒐集市場反應、進行財務分析等綜合評估考量後，市府將於26日正式公告啟動首批G5、G11站招商，兩站未來開發總銷金額初估上看50億元。

交通局長王義川表示，捷運綠線土地開發招商首部曲推出G5、G11站，這兩站土地都是市府所有，無私地主持分，後續權益分配相對簡單，且基地大小適中、開發門檻相對較低，是投資人進入台中捷運土地開發市場非常好的機會，已有多方投資人持續追蹤詢問。

交通局表示，G5站位於北屯區文心路與興安路、天津路口附近，面積591坪，是捷運綠線進出大坑、新社地區的重要門戶，且基地位居G4及G6站所形成的雙十軌道路網中心，未來可一站轉乘台鐵及雙港輕軌，周邊還有北屯兒童公園及特力屋、大買家等大型量販店。預計可興建地上23層、地下5層開發大樓，未來總銷金額預估可達22億元。

G11站位於南屯區文心路與五權西路口，面積771坪，座落國立台灣美術館與國道1號南屯交流道連接的交通軸線上，周邊為五期、七期及八期重劃區圍繞，皆為已開發都會區，並鄰近文心森林公園及豐樂雕塑公園，還有IKEA、Costco兩大家具與零售量販龍頭，生活及商業機能豐富。基地初估可打造地下5層、地上25層開發大樓，預計總銷金額上看31億元。

交通局說明，G5、G11站土地共構開發招商案，明日將正式公告，兩站未來合計開發總銷金額初估上看50億元，不論是已有豐富捷運土地開發經驗，或想跨足捷運土地開發領域者，只要符合相關資格都可參與，投資人須於4月30日前提送申請書及資格文件，並於7月31日前提送開發建議書。