蘇花改通車了 想騎白米橋下單車道還要再等等

蘇花改蘇澳到東澳段本月五日通車，但橋下自行車道為與橋上車道一併通車，至今依然已護欄封閉。（記者張議晨攝）

2018-02-25 14:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳到東澳段本月初通車，但橋上車輛川流不息，橋下自行車道及重車道卻未依然封閉，引起周邊居民不解，催促相關單位趕快開放，對此，蘇澳鎮公所解釋，車道號誌還未完成，且蘇改處也未完成移交作業，才依然封閉；不過，蘇花改工程處說，單車道已完成驗收，早歸公所管理，只要公所點頭，他們隨時都能將護欄移開。

白米高架橋下自行車道，從蘇澳鎮永春路出發，沿蘇澳溪至永樂一帶，橋下兩側分別設有自行車道及載重車道，路線全長約1.4公里，載重車道提供大型車輛通行，避免油罐車行經永春社區。

但蘇花改通車後，橋下自行車道跟載重車道至今依然以護欄封閉，路口紅綠燈號誌也未完成送電，民眾想走也不敢走，與上頭完工通車的蘇花改形成強烈對比。

「上面通車，下面封路，真的怪怪的」，蘇澳鎮永春里長張盛國指出，社區對單車道都寄予厚望，但如今橋下道路還未開放，很多活動都無法做配合，希望蘇改處、鎮公所盡早協調，讓單車道早日開放。

對此，蘇澳鎮公所解釋，因車道沿線共有三處路口號誌，但號誌至今還未完成送電，公所也沒有收到蘇改處的移交清冊跟資料，才依然封閉。

但蘇花改工程處指出，橋下車道已在通車前完成驗收，權責都移交給鎮公所，只是公所沒通知我們移開護欄；至於移交清冊跟資料部分，都在驗收過後一併都交給公所，可能雙方在認知上有誤解，近期會再釐清。