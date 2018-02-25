已讀18歲應徵者訊息遭嗆聲 他傻眼：現在孩子這麼狂？

2018-02-25 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕這樣的態度能找到工作才奇怪！有一家餐廳業者在網路上刊登徵才資訊，並寄了一封邀請面試的通知給一名18歲的求職者，沒想到只因看了對方訊息沒立刻回覆，竟被應徵者飆罵髒話嗆聲，讓餐廳業者相當傻眼，「現在的孩子真的都那麼狂嗎？」

一名網友昨（25日）在臉書社團「爆料公社」po出多張對話截圖並指出，「在今天下午2點多發了邀請面試函，沒想到被一位18歲的弟弟教育了一頓......難道我們已讀訊息後要立馬回覆您，是不用時間確認面試官何時方便面試嗎？」

從原PO貼出的對話可得知，餐廳業者寄出一封面試邀請函給這名18歲求職者，而這名求職者則回覆「感謝給予面試機會」，並詢問「什麼時候面試」，沒想到才經過3分鐘，他竟立刻質問「你不要看過我就不回覆我」，還留言「這不是你招募別人的態度，身為招募人員也要講明白」。

餐廳業者看完這不是很有禮貌的訊息後，也立刻回復「光您這個態度，就不需要您花時間來面試了！謝謝您的指教」，沒想到這名求職者突然爆氣怒飆髒話，直說這全都是餐廳業者的錯，「是你的問題到你有沒有檢討，你身為招募專員，居然看過就不理，你最起碼可以拒絕我，不要不理我，禮貌都不懂逆」，甚至還批餐廳業者不懂禮貌，「你幾歲了還不懂禮貌嗎，要一個18歲的教你嗎」。

原PO對此傻眼，直呼「現在的孩子真的都那麼狂嗎？這個舉動真是讓我們店的招募人員哭笑不得！」網友見狀也感到傻眼，紛紛留言「現在的年輕人怎麼了」、「這種心態真的不用找工作」、「屁孩無極限」、「看起來很像失業很久的人 情緒特別激動 平時應該沒有什麼工作機會? 怨天怨地怨自己囉...」、「很傻眼欸 不知道有沒有人敢用這種人」。