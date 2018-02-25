機捷慶週歲 粉專留言抽iPhone X

機場捷運3月2日通車滿1年。（記者陳昀攝）

2018-02-25 13:42

［記者陳昀／桃園報導］機場捷運3月2日通車將滿週年，桃園大眾捷運公司也在臉書粉絲專頁舉辦「祝機捷生日快樂」活動，即日起至3月4日，大家只要完成指定步驟就能抽iPhone X等獎品；另3月起直達車、普通車首、末班車發車時間皆有調整，提醒乘客注意。

桃捷公司表示，即日起至3月4日，只要到臉書「桃園大眾捷運Taoyuan Metro」粉絲專頁按讚，觀看影片「機捷通車1週年，留言抽iPhone X」並留下指定文字，即可參加抽獎，首獎是iPhone X 64G 1名，另有咖啡手沖壺、電子鍋、電動牙刷等獎項。

另外，3月1日起桃捷公司將調整直達車、普通車行車時刻表，從A13機場第二航廈站發車的直達車首班車提前15分鐘為05點57分、末班車延後13分鐘到22點55分，台北車站不變；A21環北站的首、末班車發車時間都提前2分鐘，分別為06點05分、23點05分，A1台北車站末班車發車時間提前1分鐘為23點07分。

另外，桃捷公司將發行「通車週年紀念對票禮盒」，設計為春天、朝日的風格，禮盒內有紀念一日票2張，以及Q版直達車及普通車造型吊飾2只，限量1500套、每套700元，3月3日起每天早上9點30分到下午4點30分在機捷A1台北車站、A8長庚醫院站、A18高鐵桃園站販售，每人限購2套。