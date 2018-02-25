竹市棒球場重建陣痛期 3級賽事場地僅剩1處！

新竹市立棒球場因要拆除重建，目前報廢待拆，過去擔負竹市三級棒球賽事200-400場賽事，卻因已報廢，無法使用，讓竹市棒球場地少的窘境更加嚴重。（記者洪美秀攝）

2018-02-25 13:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立棒球場獲行政院前瞻基礎建設6.135億元經費重建，但棒球迷要忍受2年沒中華職棒可觀賞，就連新竹市三級棒球的比賽也受到影響，每年多達200到400場的三級棒球比賽，因市立棒球場已經議會通過提報廢，場地無法比賽，讓不少學校或棒球團體都苦嘆得忍受這2年的陣痛期。

新竹市立棒球場使用年限超過41年，球場老舊，除舉辦各級比賽和職棒賽事，過去一直是竹市三級棒球重要的比賽場地，不管是國小、國中或高中的校際比賽或大型的縣市比賽，都擔負主要比賽場地任務，但隨著市立棒球場已經議會同意提報廢，球場已無法進行比賽，也突顯竹市棒球場地少和缺乏比賽場地的窘境。

不少棒球團體及學校棒球隊感嘆，市立棒球場雖是老球場，但場地狀況還勘用，在市府及市議會通過報廢前，球場內的紅土及各種設施才剛重新維護整理過，如今卻不能使用，眼睜睜看著場地荒廢，而學校的練習場地不佳，加上可比賽的球場太少，實在覺得可惜。

目前新竹市可供比賽的場地僅剩虎林棒球場和東園國小棒球場，而東園國小又因操場整修，無法比賽，頭前溪壘球場的場地僅適合壘球比賽或少棒比賽，整個竹市僅剩虎林棒球場適合三級棒球比賽場地，要應付1年200到400場次的比賽，球場的負荷量過重，幾乎常常要排隊才能有練習的時間，部分球隊只能到其他縣市做移地訓練或比賽。

新竹市府教育處體健科表示，目前竹市有虎林棒球場、頭前溪壘球場和東園國小球場可供比賽，確實場地不足，不開放市立棒球場做比賽，主要是安全考量，加上部分設施及座椅已拆走，要比賽恐怕不適合。

體健科長李怡君表示，針對市立棒球場重建進度，目前已進入球場的公告上網評選，預計年中評選完成後可上網發包，但因要增建地下停車場，工程進度約需1年以上，市府會先辦理球場的最後巡禮活動，然後再拆除，對於場地內勘用的設施、座椅，市府都會保留延用，不會浪費。

此外，市府也在另覓場地，希望再蓋一座像虎林棒球場的球場，因應市立棒球場重建而受影響的三級棒球賽事，也會協調各棒球委員會針對不同層級的比賽，調整場地，希望能渡過這2年的陣痛期。

新竹市立棒球場因要拆除重建，目前報廢待拆，過去擔負竹市三級棒球賽事200-400場賽事，卻因已報廢，無法使用，讓竹市棒球場地少的窘境更加嚴重。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場因要拆除重建，目前報廢待拆，過去擔負竹市三級棒球賽事200-400場賽事，卻因已報廢，無法使用，讓竹市棒球場地少的窘境更加嚴重。（記者洪美秀攝）

新竹市目前能進行三級棒球賽事的場地只剩虎林棒球場，對很多球隊及學校來說，相當不便，幾乎是排滿滿，負荷量過重。（記者洪美秀攝）

新竹市目前能進行三級棒球賽事的場地只剩虎林棒球場，對很多球隊及學校來說，相當不便，幾乎是排滿滿，負荷量過重。（記者洪美秀攝）