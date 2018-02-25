融和自然與童趣 新竹經國綠園道增添6地景藝術

新竹市政府在經國綠園道新增地景藝術，此為「林境鳥鳴」地景。（記者洪美秀攝）

2018-02-25 13:22

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市經國綠園道去年啟用後，成市民城市散步、運動、約會的好去處，如今再添6處新地景藝術，並以自然為意象，融入林蔭，已成為綠園道的新地標，邀請市民來趟新竹綠園道，享受綠意、藝術、童趣融合的城市森林。

新竹經國綠園道長1公里、6公尺寬的人行步道和寬敞的活動草皮、兒童遊樂場，常吸引市民大手牽小手來散步、遊憩，也是新人拍攝婚紗的森林系熱門景點，有如城市森林秘境般。

新竹市府城銷處農曆年後又在綠園道增添3主題的6大地景藝術創作，包括數十個不同彩色鳥屋組成的「林境鳥鳴」；還有簇綻橋、月芽橋、柳葉橋等3座人行步橋串聯綠地，增添步行空間層次；並以「默望」的樹木枝幹為意象，打造半隱蔽空間，邀市民走進體驗與樹木共棲感受。

市長林智堅說，上任後打造城市綠廊，希望提供市民優質的休憩空間，除經國綠園道啟用，更串聯東大飛行公園、文化綠廊、護城河、中央公園，打造4公里的新竹之森城市人行步道，每個景點都有各自的特色，像東大飛行公園機翼裝置藝術、綠園道微笑溜滑梯等，融和自然與藝術，已成為竹市城市美學特色。

城市行銷處處長顏章聖說，6處地景藝術是以3個主題串成，主題一「林境鳥鳴」，以數十個不同顏色鳥屋構成，營造林境間鳥語想像，下方設木平台，民眾與作品互動同時，能觀看天空樹梢；主題二是設置連結草地綠帶與人行步道的3座橋：簇綻橋、月芽橋、柳葉橋。

主題三「默望」是設置2處獨立空間，民眾可進入半透明隱蔽的場所，感受自然變化；作品皆加設燈光，為夜間的綠園道添增浪漫氣氛，邀請市民來趟經國綠園道，感受浪漫、放鬆、自然與藝術之趣。

新竹市政府在經國綠園道新增地景藝術，圖為「默望」地景。（記者洪美秀攝）