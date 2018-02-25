日本人來台灣旅遊 25件事讓他們超驚奇

日本人來台旅遊，有25件事讓他們超驚奇。圖為松山機場的日本旅客。（資料照）

2018-02-25 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本不少民眾來台旅遊時，有25件事情在他們眼裡看起來超驚奇，其中包含許多台灣的文化特色和日常生活風貌。

據《絕景日本》報導，第1點就是「進入捷運站閘門後就不能飲食，連水也不能喝」，驚訝的點在於日本車站剪票口內，可都是會有自動販賣機，有日本遊客猜測此舉是為了避免製造垃圾。第2點為「路人都很親切」，因為日本觀光客在台灣的路上翻閱旅遊指南書時，路人就會過來協助，而且很多人都會講日文。

第3點是「好多店狗店貓」、第4點「車站裡面有圖書館」、第5點「珍珠奶茶超大杯卻不會很貴」、第6點「瓶裝綠茶幾乎都有加糖」，畢竟在日本幾乎都是無糖綠茶。第7點「電車上的博愛座是空著的」，讓日本人直呼台灣年輕人都不占用博愛座，真的是很了不起。

第8點「寺廟的供品可以帶回家」、第9點「求神問卜時必須透露個人資訊」，讓日本人相當好奇台灣神明不知聽不聽得懂日本地址。第10點「腳底按摩的力道強勁到會瘀青」，但即使痛到哇哇大叫，師傅還是不會停手。

第11點「超商也有賣日本雜誌」、第12點「臭豆腐實在好臭」、第13點「街上經常傳來八角的香味」，讓日本遊客想起自己國內的機場則都是會飄來醬油香。第14點「台大校園很寬敞，買鬆餅的人群大排長龍」、第15點「在美髮院用台式坐洗服務，頭髮就不會掉下來」。

第16點「超商茶葉蛋泡在黑色的液體裡」，讓日本人直呼好可怕，但聽說很好吃的樣子、第17點「便利商店的玉米像肉包一樣蒸著販售」、第18點「超商的熱食提袋是網狀的」，不少日本遊客好奇難道這樣不會破掉？第19點則是「水果超級好吃」。第20點「關東煮裡面放菇類」，許多日本人可是第一次看到關東煮裡有香菇和杏鮑菇。

第21點「路邊攤小吃看起來不怎麼樣，吃起來卻是人間美味」、第22點「越來越多時尚咖啡店」、第23點「綜藝節目會在藝人搞笑時加入音效」、第24點「用夾子夾住免洗筷塑膠套，讓垃圾不會亂飛」、第25點則是「台北101跨年煙火超震撼，當下還以為是發生意外」。