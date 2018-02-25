貼易碎標籤也沒用 他打開郵局包裹竟變這樣...

易碎標籤「沒路用」！有民眾投訴，友人寄送給他親手製作的陶製盆栽，心意無價，選擇中華郵政收運包裹，不料打開赫然發現盆栽已全碎，質疑中華郵政有疏失。（賴先生提供）

2018-02-25 13:08

〔記者陳宜加／台北報導〕易碎標籤「沒路用」！有民眾投訴，友人寄送給他親手製作的陶製盆栽，心意無價，選擇中華郵政收運包裹，不料打開赫然發現盆栽已全碎，質疑中華郵政有疏失。中華郵政則回應，收寄與運送都有SOP，現場也都有主管監督作業，但包裹毀損，5公斤以下將予以賠償575元，並建議貴重物品事先報值，以免損失。

台北賴先生平時喜愛在家自種植栽，日前請友人親手燒製陶土盆栽，價值2000元，預計要打造獨一無二的盆景，不料收到中華郵政包裹後，打開卻發現盆栽嚴重碎裂，早已不成形，質疑中華郵政運送過程有瑕疵，明顯可能「用摔的」。

「當然傻眼又憤怒！」賴先生進一步指出，包裹交寄時已註明是易碎物品，箱子上也貼有紅色的易碎標籤，但顯然毫無效果。他認為，中華郵政應徹底檢討相關作業流程，否則即使寄件人包裝再小心、塞進再多防撞材質，依舊於事無補。

中華郵政表示，針對內含易碎或貴重物品的「脆弱郵件」，內部確實訂有SOP與相關注意事項，窗口收寄時先檢查封裝是否妥當，收運過程也要求留意貼有代表易碎物品的「紅杯標籤」，置於籃車最上層並以人工分揀，同時嚴格禁止拋丟。

根據中華郵政規定，脆弱物品應裝於金屬、塑膠等強力容器，並以木屑或具有保護力的物料填實，不因搖晃而震動，箱口處必須牢固、不易鬆脫裂開；運送時則以人工作業方式處理，嚴禁拋擲，中華郵政並強調，均有主管加強現場監督。

中華郵政舉例，日前有民眾寄送苦茶油，故意不封箱，只為讓郵差看到玻璃瓶，小心送件，由於封裝不確實，便退還重新包裝。中華郵政每年定期辦理相關教育訓練，要求人員落實SOP，強調「民眾信任郵局提供協助，就要好好送達。」

中華郵政也說，若是貴重脆弱物品，目前均已要求窗口人員提醒寄件人，可事先以「報值包裹」或「報值快捷郵件」交寄，以確保權益。目前國內報值上限為5萬元，若收運過程中不慎遺失或毀損，將能補償報值費用；若無報值，包裹毀損則一一般公斤數補償，5公斤以下每件575元、5至10公斤每件865元。

易碎標籤「沒路用」！有民眾投訴，友人寄送給他親手製作的陶製盆栽，心意無價，選擇中華郵政收運包裹，不料打開赫然發現盆栽已全碎，質疑中華郵政有疏失。（賴先生提供）