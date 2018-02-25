家扶兒當律師 盼帶動「無窮世代」

2018-02-25 12:48

〔記者邱芷柔／屏東報導〕家扶中心長期幫助面臨生活、就學的貧困家庭兒童，今天邀請曾是家扶兒的律師郭小如等人，回到屏東家扶中心潮州服務處分享心路歷程，郭小如說，因為有了家扶的協助，才讓她有機會完成學業、考上律師證照，除了鼓勵家扶兒們不要放棄，也希望能帶動更多人響應「無窮世代」。

郭小如說，她和雙胞胎姊姊由爸爸和阿嬤照顧長大，但父親因為患病無法工作，僅靠著當時60多歲的阿嬤在菜市場賣魚、打零工勉強維持家計，還好有家扶的幫助，讓她順利能一路念到研究所畢業，她和姊姊從受助的那一刻開始，就知道要努力向上才能扭轉生活。

郭小如的雙胞胎姊姊郭小帆也在家扶協助下，努力畢業並通過國考，姐妹倆生活逐漸穩定，她們說，特別感恩大家的幫助，也鼓勵家扶兒們不要放棄生活，「遇到自己想要放棄目標時，問問自己為何走到這裡？」並用延遲享受來勉勵自己，同時她們也希望傳遞家扶「無窮世代」的理念，不要讓貧窮把孩子的世界變小。

家扶表示，在貧窮資料庫中有許多弱勢孩子因沒有機會參加課輔、營隊或課外活動，限縮了多元學習機會，家扶兒不僅可以安心就學，還能參與多元的活動，家扶的「無窮世代計畫」就是最大的資金來源，希望大家掏掏口袋零錢，幫助弱勢孩子教育翻轉清貧。

家扶指出，許多曾經受助的家扶兒，在經濟穩定後多會繼續成為家扶的認養人，因為自身的心路歷程更能帶來愛的循環，一代傳一代的力量也能因此遮蔭更多人。