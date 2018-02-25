聖伯納老狗疑遭棄養 監視器全都錄引發公憤

愛媽質疑圖中人物疑似棄養聖伯納，過程全被監視器拍下。（圖擷取自臉書）

2018-02-25 12:38

〔記者蔡文居／台南報導〕一隻大型的聖伯納老狗，疑遭飼主載到台南市安南區四草地區棄養。台南市一名餵食流浪狗的「愛媽」發現異常，進一步調閱監視器，發現聖伯納老狗竟然是被一名開休旅車的主人棄養，疑遭棄養過程的監視器畫面PO上臉書後，引起公憤，網友痛批「真是笨色（垃圾）」「可惡至極的飼主，你的良心何在啊！」

台南市動保處長吳名彬今天表示，該處已著手調查，如有棄養事實，將依動保法處3至15萬元罰鍰。

一名夏姓愛媽昨晚在臉書PO文說，「23日晚上例行去餵浪孩，突然發現多了這隻毛孩，看樣子應該有年紀了，很親人、超乖，心想最好不是被棄養。」「24日不放心又過去看牠還在不在，結果還在，一肚子火就直奔廟裡借調監視器看，你祖媽卡好勒！敢在天公生祝壽的晚上棄養，你當老天沒開眼嗎？有你飼主好受的了。」

從監視器中，看到飼主打開掀背式的後車門，讓聖伯納跳出來，隨後就迴轉開走車子。疑似棄養的過程全被錄下來，連車牌號碼也清晰可辨。

該PO文公開後，也引起大批網友撻伐，痛批飼主可惡至極，「你的良心何在啊！他是你的家人啊！」「你的車牌全台灣人都看到了。」「又棄養，真的垃圾，不過就算原飼主帶回去，也不會好好照顧他的！」「這個真是笨色」。