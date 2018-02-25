遭嗆「比賣場貴還沒優惠」 養樂多媽嘆：才賺2元別再拗

一名養樂多媽媽抱怨，她辛苦在外面叫賣養樂多，而養樂多利潤不高卻常常被客人拗。（圖擷自臉書「爆怨公社」）

2018-02-25 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名養樂多媽媽在臉書PO文感嘆，平常騎著三輪車在街上販賣養樂多，卻被民眾嗆「養樂多價格比知名賣場高，卻沒有優惠」，讓她無奈地說，一罐養樂多也才賺2、3元而已，「拜託別再拗我們了」。

一名養樂多媽媽在臉書社團「爆怨公社」po文表示，她們騎著三輪車販賣養樂多，甚至還得一間一間的拜訪客戶，有時卻會被客人問說，「怎麼你們比全聯還貴，還都沒優惠」，她心想大賣場的貨源都是直接向總公司取得才比較便宜，「我們養樂多媽媽真的沒辦法給那麼便宜的價格」。

養樂多媽媽感嘆，賣一罐養樂多也才賺個2、3元而已，「真的不要再凹（拗）我們了，我們風吹日曬雨淋，隨時隨地你們要什麼產品還幫你們送到府上，有優惠時能送的我們都盡量送，拜托不要再問我說可以多送一罐嗎？」「多拗一罐或者算便宜一點，你們也不會比較有錢」。

網友看完文章也紛紛留言，「加油 辛苦了」、「後面那句很讚 多拗一罐或算便宜會比較有錢嗎？哈哈哈哈」、「拜託一下，這種也要拗喔，這種辛苦錢也要吞，佔這種便宜你吞的下嗎？」、「真的，什麼客人都有！」、「真的看養樂多媽媽這樣推車在沿街叫賣很辛苦」。