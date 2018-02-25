228率眾抗暴躲過2死刑 鍾逸人因李喬卸心防

2018-02-25 00:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮住著一個傳奇人物，他是現年98歲的鍾逸人，228事件發生時他率眾抗暴，被推為27部隊長，後來兵敗被伏，成為國民黨的「死囚」，躲過2次死刑，關了17年出獄，從此成為「嘸聲ㄟ郎」，一直認為四周有國民黨特務在監視他，即使開放黨禁、解嚴、民進黨執政，他都保持低調，直到10多年前作家李喬連續3次找他，他才卸下心防，用自己的一生書寫國民黨的專制腐敗，也寫下台灣人面對強權的悲哀。

高齡98歲的鍾逸人，是國內極為少數參與228抗暴還健在的人士，他鮮少與地方政壇人士互動，即使享有「27部隊長」之名，他仍謙稱「失敗者，何能言勇！」

鍾逸人年輕時擔任「和平日報」記者，目睹國民黨政府來台的腐敗事端，228事件發生後，地方因無政府而秩序大亂，他與好友出面維持秩序，國民黨軍隊來台，官逼民反，他與諸多好友共組「27部隊」對抗國民黨軍隊，最後在南投埔里兵敗被俘，入獄17年。

鍾逸人自稱，自己被國民黨判了2次死刑，能活到現在是天命。出獄後的鍾逸人非常低調，他從事綠藻事業，做得有聲有色，但他說，國民黨一直派特務在監視他，讓他不敢對身邊任何人發表政治看法，即使1980年代的解嚴或黨外得以組黨，他仍十分低調，一直到作家李喬來找他3次，用「你就是歷史的見證，不能不吭聲」讓他卸下心防，才開始用自己的一生去書寫國民黨的專制腐敗，也寫下台灣人面對強權的悲哀。

鍾逸人說，他起初以為李喬是國民黨派來刺探他的，但後來他慢慢放下心防，完全接受李喬的建議，開始提筆寫自己，先後完成「辛酸六十年」三部曲著作，6年前為了紀念228抗暴犧牲的好友，以92歲高齡提筆寫書，完成「此心不沉」一書。

他說，6年前寫書，一提筆就發現血便，檢驗出直腸癌，當時台獨大老黃昭堂剛去世，他覺得自己大限已到，遺言都已交待，沒想到開了3次大刀，撿回一命，讓他見到「太陽花學運」，年少的激情，澎湃而起，大病初癒後趕緊把「此心不沉」完成。

對於228事件，他說，一切的跡證都顯示，蔣介石才是事件的元凶，但課本還在教學生「一代偉人，民族救星」，這就是台灣「轉型正義」無法做到位的關鍵原因。有被害人，當然一定也有加害人，揪出加害人，並予以定罪，不是「冤冤相報何時了」，而是告訴後代子孫，別犯同樣的錯誤。國民黨一直迴避這段歷史，連李登輝都要大家「向前看」，但「歷史有個結」，「阮要按怎打開心理的窗」。