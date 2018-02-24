基隆國光客運站將拆 老員工老厝邊吃辦桌話當年

國光客運基隆站已有五十年歷史，是基隆人的共同回憶。（記者林欣漢攝）

2018-02-24 17:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕國光客運基隆站近日將拆除，基隆市政府今天下午在站內辦桌，邀國光客運老職員、附近老厝邊及在地耆老相聚話當年，場面溫馨。

市府為興闢城際轉運站及忠一路貫通中山一、二路工程，規劃拆除已有50年歷史的國光客運基隆站，待基隆舊火車站前的臨時候車亭完工，就會開始拆除國光客運站，市府預計下月起陸續進行。

為營造懷舊及迎新氛圍，文化局今天下午邀國光客運基隆站長陳桂子與多位現任及退休員工、附近三姐妹熱炒、遠東蚵仔煎店家及在地里長民代，一同在站內吃辦桌，回憶過往生活點滴，彷彿穿越時空，往日場景歷歷在目。

服務40年的陳桂子說，她當過車掌小姐、售票、調度，一路上成長過程都與國光有關，有好幾名駕駛的妻子，都是搭車相識進而交往；退休駕駛諶文仁也說，他都是開基隆到台中路線，開了29年，現在還很懷念。

林右昌說，在國光客運站等車，可以說是所有基隆人的共同回憶，他念書時也都是搭國光客運上學，包括與妻子吳秋英交往的過程，因此留下很多甜蜜的回憶，他爆料，有一次坐在客運上，吳秋英靠在他肩膀上睡著，「當時太瘦身上都是骨頭，太太醒來竟瘀青了。」