緬懷余光中 紀州庵紀念特展今開幕

2018-02-24 17:12

〔記者黃建豪／台北報導〕知名詩人余光中去年12月去世，為紀念一代文學巨擘，台北市文化局今天起於紀州庵文學森林舉辦余光中紀念特展， 余光中夫人范我存及女兒余幼珊也一同出席，將余光中從早期到晚年在中國、台北、香港、高雄四個時期的生平大事，搭配照片以圖文並茂的方式呈現。范我存也透露，余光中生前仍有一些文章在排版，以及一些未集結成書的詩未來將正式出版。

余光中1928年生於南京，1950年來台後居住在台北市大同區同安街與廈門街，之後赴香港中文大學任教，再返台擔任中山大學文學院長，之後定居高雄，直到去年12月12日過世，享年90歲，余光中生前足跡跨居兩岸，也因同安街、廈門街一帶是其青壯年時期的舊居，北市文化局選定紀州庵作為特展地點。

下午舉辦的開幕式上， 文訊雜誌社社長封德屏、台灣文學學者陳芳明、台灣文學館前館長李瑞騰、白靈等人皆到場，或讚嘆余光中生前對文學作品的用心，或分析翻譯文學對余光中的啟發等，之後由建國中學、北一女中學生以新生學子的身份朗誦余光中詩作， 並由野火樂集歌手陳永龍、李德筠重新演繹台灣60、70年代由余光中、楊弦等人共同吹起校園民歌風潮的經典作品。

范我存受訪時提到，余光中生前還有一些著作在排， 書還要印出來，有一些還沒集結成書的詩也會公開，正在由女兒校對，之後就會出書。

范我存也談及，余光中在世90年來，沒有對不起國家的事情，已經盡到他的力量能做的都做了，但難免還是有一些想做還來不及做的，例如翻譯，因為余光中對藝術很有興趣，本來想翻譯一些梵谷等藝術家的傳記，但生前已經90歲沒辦法繼續下去，算是余光中生前較遺憾的事情。

余光中特展自2月24日至3月18日，在紀州庵文學森林展出，期間參訪者可至紀州庵古蹟大廣間瀏覽余光中生平大事記，另設置閱覽書區，讓參訪者觀展的同時亦能隨手翻閱沉浸於詩人余光中的風采裡，另於3月11日還會舉辦「詩樂翩翩．憶城南」講座暨民歌演唱會，有興趣民眾可至紀州庵文學森林網站報名。