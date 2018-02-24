大雪山、八仙山風景優美 新年走春好選擇

八仙山景美麗宜人，適合走春。（東勢林管處提供）

2018-02-24 17:05

〔記者李忠憲／台中報導〕賞櫻潮持續發燒，民眾若不想人擠人，大雪山、八仙山豐富多樣的美麗風景，以及資源豐沛的各種野鳥，加上交通方便，會是不錯的新年走春好選擇。

農曆新年民眾瘋賞櫻，讓中部各大賞櫻景點塞爆，為一窺櫻花之美，總須忍受塞車之苦，不想塞車的民眾，或許可考慮到大雪山、八仙山森林遊樂區一遊。

大雪山、八仙山山櫻花季日前已結束，但風景優美，交通狀況比起其他熱門景點好上許多，加上目前正值春季賞鳥季節，遊客可以在鳥語花香中享受森林浴，十分適合全家出遊踏青，成為走春的好選擇。

東勢林區管理處表示，大雪山已是國際知名賞鳥據點，目前已屆賞鳥季，從35K收費站、43K遊客服務中心周邊就可欣賞到多種野鳥；依研究資料顯示，自東勢到大雪山共記錄216種鳥類，其中包含黑長尾雉、台灣國寶藍腹鷴等26種特有種鳥類。

另外，八仙山鳥種也不遜色，包括台灣藍鵲、灰喉山椒鳥、小啄木、黃山雀、赤腹山雀、紫嘯鶇及鉛色水鶇等，都可以觀賞到其蹤影。而昔日的八仙山其實是八仙山林場，與阿里山、太平山並列為台灣3大林場之一，因此有許多過去林場日式建築存留，在山林間漫步特別有日本味。

林管處表示，想前往遊客可上官網查詢，但也呼籲賞鳥民眾確實遵守「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」的賞鳥倫理，與野鳥保持安全距離，違者將依法辦理。