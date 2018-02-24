確保元宵遶境祈福活動順利 台東警執法規劃3步驟

2018-02-24 17:01

［記者陳賢義／台東報導］台東元宵遶境祈福民俗活動3月2日登場，台東警分局為確保交通順暢及地方治安，規劃「事前勸導約制，事中處置蒐證，事後追究責任」3項防範步驟，並前往各宮廟宣導，呼籲參與團體及成員依照規則，並遵守相關法令，讓遶境祈福活動能順利完成。

台東警分局表示，歷年來民眾透過110報案或縣府1999等多項管道反映，元宵當日部分隊伍時有佔據車道影響通行，或未戴安全帽等違反交通秩序、音樂聲響過大或深夜放鞭炮妨害安寧，甚至發生打架傷害等脫序行為，引發撻伐及負面觀感；主辦單位用心規劃活動，但部分團體未遵守規定，使「祈福」宗旨變質，並挑起活動續存爭議，因而策劃活動公約。

事前勸導約制於動是針對報名參與的47支隊伍逐一宣導，並商請負責人承擔維持責任，過濾參與成員並要求遵守相關法令，元宵當日除規劃隨隊伍約制及蒐證人員，也將分區部署快速打擊部隊，在最短時間內蒐集相關違法事證依法送辦，並蒐證舉發違反交通秩序者。

警方表示，近年來若有打群架或於遶境中滋事衝突事件，警方都會依蒐證畫面及相關證據依法送辦或移請主管機關究責，縱有部分被害人不願提出告訴案件，仍會依違反「社會秩序維護法」究辦。

另外，當日部分路段將實施機動道路管制疏導，如有民眾駕車行經遶境路段，應注意行車安全並遵守交通規則，並配合警方及維持秩序人員引導。