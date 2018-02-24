大甲鐵砧山櫻花盛開 霧中賞櫻更浪漫

鐵砧山櫻花林在晨霧中隱然若現，更添浪漫。（記者張軒哲攝）

2018-02-24 16:38

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市海線地區近年陸續栽植櫻花樹，其中大甲鐵砧山7年前栽種2000多株櫻花樹苗，今年樹木逐漸抽長，中正公園繁花綻放，鐵砧山清晨濃霧深鎖，霧中賞櫻別有一番風情，大甲自行車協會今日舉辦自行車登山賞櫻活動，呼籲大甲民眾可就近賞櫻。

大甲扶輪社前社長黃忠信回憶，1983年與日本3個姐妹社進行國際交流互訪，曾邀日本朋友上鐵砧山踏青，日本友人贈送第一批櫻花種在中正公園內，扶輪社歷年來也陸續捐贈，但民間力量畢竟有限，7年前市議員吳敏濟結合市府力量廣植櫻花，相信鐵砧山會愈來愈有看頭。

吳敏濟表示，鐵砧山是一座寶山，史蹟豐富，而櫻花是台中市的市花，兩相結合相得益彰。他7年多前向市府爭取栽種櫻花，有人質疑環境不合適，但他力排眾議，如今事實證明鐵砧山適合櫻花生長。劍井、國姓廟、鄭成功紀念館、中正公園的櫻花都已盛開，2、3年後將會花團錦簇，吸睛程度更上一層樓，要欣賞櫻花就到鐵砧山。

自行車隊兵分兩路，一路由鐵砧山山麓的妙法寺上山，上午8時出發；另一路由區公所7點半出發。沿途安排導覽鐵砧山知名景點，劍井、石敢當、開台聖王祠等，邊騎車邊賞櫻，一舉兩得。