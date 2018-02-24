憂政治顧慮阻愛心！張善政：花蓮捐款17億 遠低台南的40億

0206花蓮地震，造成數棟房屋傾斜。（資料照）

2018-02-24 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕由於外界的質疑，紅十字會總會長王清峰日前請辭0206花蓮震災善款管理監督委員會召集人，改由前行政院長張善政接任；張善政在臉書上喊話說，目前花蓮震災收到捐款約16、7億，遠低於2年前台南的40多億，希望別因政治顧慮而阻礙救助同胞的愛心，「是非常令人扼腕的事」。

張善政在臉書上回顧接任召集人的經過，他表示，日前接受花蓮縣長傅崐萁邀請擔任召集人一職，他立刻答應，因為在網路上看到網友對原召集人王清峰批評，不免擔心影響到救災重建的募款，使災民遭到池魚之殃，所以接獲邀約當下，他立刻答應。

張善政表示，依據他早年土木工程的專業背景，倒塌大樓重建地點，不適合在原址，因為太接近米崙斷層，「花蓮重建首先面臨的問題，就是新建地點的選擇，以及原址要改作何用」，昨天得知，花蓮縣府已準備在公有地中篩選適當土地，無償興建大樓。

張善政說，目前倒塌原址，則向災民至少以公告現值購入（應該不用善款），作沒有震災疑慮的公共用途，「平心而論，單從處理土地的做法，可以看出縣府的用心」。

張善政說，目前花蓮震災收到捐款約16、7億，遠低於2年前台南的40多億，網路上看到有些人表達對花蓮縣長的不信任感，但單從上面所報告土地處理的做法，縣府其實是很盡心努力的，「因為一些政治顧慮而阻礙了救助同胞的愛心，是非常令人扼腕的事」。

張善政強調，他會盡心顧好大家所捐的善款用在刀口上，也希望大家儘量分享轉達、發揮愛心，讓花蓮震災重建有足夠的經費，「讓我們花蓮不幸的災民朋友能夠很快恢復安居樂業的日子」。

  • 十字會總會會長王清峰日前主動請辭花蓮地震災害捐款專戶管理及監督委員會召集人，花蓮縣長傅崐萁隨後聘前行政院長張善政為新召集人。（資料照）

    十字會總會會長王清峰日前主動請辭花蓮地震災害捐款專戶管理及監督委員會召集人，花蓮縣長傅崐萁隨後聘前行政院長張善政為新召集人。（資料照）

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