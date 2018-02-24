憂政治顧慮阻愛心！張善政：花蓮捐款17億 遠低台南的40億

0206花蓮地震，造成數棟房屋傾斜。（資料照）

2018-02-24 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕由於外界的質疑，紅十字會總會長王清峰日前請辭0206花蓮震災善款管理監督委員會召集人，改由前行政院長張善政接任；張善政在臉書上喊話說，目前花蓮震災收到捐款約16、7億，遠低於2年前台南的40多億，希望別因政治顧慮而阻礙救助同胞的愛心，「是非常令人扼腕的事」。

張善政在臉書上回顧接任召集人的經過，他表示，日前接受花蓮縣長傅崐萁邀請擔任召集人一職，他立刻答應，因為在網路上看到網友對原召集人王清峰批評，不免擔心影響到救災重建的募款，使災民遭到池魚之殃，所以接獲邀約當下，他立刻答應。

張善政表示，依據他早年土木工程的專業背景，倒塌大樓重建地點，不適合在原址，因為太接近米崙斷層，「花蓮重建首先面臨的問題，就是新建地點的選擇，以及原址要改作何用」，昨天得知，花蓮縣府已準備在公有地中篩選適當土地，無償興建大樓。

張善政說，目前倒塌原址，則向災民至少以公告現值購入（應該不用善款），作沒有震災疑慮的公共用途，「平心而論，單從處理土地的做法，可以看出縣府的用心」。

張善政說，目前花蓮震災收到捐款約16、7億，遠低於2年前台南的40多億，網路上看到有些人表達對花蓮縣長的不信任感，但單從上面所報告土地處理的做法，縣府其實是很盡心努力的，「因為一些政治顧慮而阻礙了救助同胞的愛心，是非常令人扼腕的事」。

張善政強調，他會盡心顧好大家所捐的善款用在刀口上，也希望大家儘量分享轉達、發揮愛心，讓花蓮震災重建有足夠的經費，「讓我們花蓮不幸的災民朋友能夠很快恢復安居樂業的日子」。