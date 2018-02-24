后里泰安櫻花季登場 民眾賞櫻免上山

泰安櫻花季登場，民眾在粉色花海下自拍。（記者張軒哲攝）

2018-02-24 15:27

〔記者張軒哲／台中報導〕春天賞櫻到后里！近期全民瘋賞櫻，后里泰安櫻花季於今日登場，由於過年期間氣候溫暖，泰安社區逾百株櫻花進入盛開期，吸引大批賞花客。位於中科后里園區的崴立櫻花公園、國道泰安服務區也是繁櫻綻放，尤其泰安服務區主打遊客坐在櫻花樹下喝星巴克咖啡，讓民眾不用遠赴武陵山區，在平地也能盡情賞櫻，浪漫滿分。

后里區是花卉故鄉，近年成為知名賞花勝地，后里泰安櫻花季活動自今日起至3月18日止，假日安排接駁車便利民眾賞花，不少民眾昨日搭乘台鐵區間車在泰安新站轉乘接駁車至泰安社區，免去塞車停車之苦。

開幕活動由薩克斯風演奏揭開序幕，民眾一邊在櫻花樹下賞花，一邊聆聽悠揚樂音。觀旅局局長陳盛山、后里區代理區長張大春、市議員翁美春、陳本添、陳清龍共襄盛舉，立委洪慈庸、市議員張瀞分則派助理出席。

陳盛山表示，泰安派出所及泰安國小附近約有包括八重櫻及吉野櫻百株櫻花樹，在翁美春極力爭取活動經費及泰安里長江慶南悉心照顧下，每年花開時節吸引成千上萬遊客造訪。為了讓民眾輕鬆賞櫻、不塞車，觀光旅遊局比照往年推出賞櫻接駁車，從台鐵泰安新站發車，載送遊客前往泰安派出所賞櫻。

今年賞櫻遊客勝於往年，周邊攤販創新高，遊客除了賞櫻、也穿梭落羽松林，漫步泰安鐵道文化園區踏青，感受春天百花齊放的生命力。觀旅局指出，鄰近的中社花市、月眉糖廠千年樟樹、后里薩克斯風文化館等景點，都是春遊的最佳行程；此外，台中市賞櫻除了后里，新社區公所旁的櫻木花道、東勢林場、八仙山森林遊樂區、大雪山森林遊樂區、武陵農場皆為賞櫻熱門景點。

相關影音