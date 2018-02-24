消滅怪蟲荔枝椿象 中市首創卵片收購

2018-02-24 15:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕去年荔枝椿象激增成為台中新興害蟲，近日天氣炎熱，蟲害又蠢蠢欲動，農民抱怨一走過荔枝樹即可聞到臭蟲味，農業局今天說，春節前即啟動化學防治，3月將全國首創卵片收購、每片2元，並配合平腹小蜂抑制，讓蟲害降到最低。

荔枝椿象前年被發現在台中現跡，去年無患子科的荔枝、龍眼樹上處處可見，導致結果率銳減，造成果農不小損失，市議員何明杰、張玉嬿向農業局爭取擴大資材補助每公頃3000元，並擴大防治。

農民近日向張玉嬿陳情說，今年低溫的時間較長，荔枝椿象繁殖速度較慢，但春節這幾天較為炎熱，牠就甦醒蔓延，部分地區一噴藥就群蟲亂飛，其他地區的荔枝樹則是經過就聞到臭蟲味，天氣即將回溫，恐怕去年惡夢重演。

農業局長王俊雄說，針對荔枝椿象蟲害，今年在春節前即啟動化學防治，因為越冬成蟲體內脂肪已消耗，對藥劑容忍性低，是防治最佳時機。3月起可配合荔枝及龍眼的花期停止施藥，避免影響蜜蜂授粉，並進行物理防治，例如撿拾卵片、塗黏膠等。

王俊雄表示，3月起啟動全國首創的荔枝椿象卵片收購，請農友採集後送交耕地農會，以含卵葉片為單位，每個卵片2元，並依此回饋荔枝椿象天敵的平腹小蜂回放農園，藉牠產卵寄生於荔枝椿象卵內進行生物防治。

農業局作物生產科長林弘敏說明，現於霧峰區公所、豐原農會成立平腹小蜂培育場，視繁殖情形依農友採集卵片比例多寡來回饋小蜂，協同農民建立平腹小蜂野外族群，減少荔枝椿象蟲卵孵化數量，降低族群數。

張玉嬿則建議，化學噴藥最好是大區域共同防治，荒廢的果園也要噴灑，避免成為荔枝椿象防治死角，並要求建設局、教育局及觀光旅遊局應加入防治，否則無患子科的台灣欒樹未被列入防治重點，恐事倍功半。