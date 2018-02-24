台日學生美術交流 國中生同畫「神話傳說」

2018-02-24 15:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市福和國中美術班8年級學生參加聯合國教科文組織推動的「ART MILE國際交流壁畫共同創作PROJECT」，與日本茨城縣春日學園學生合作，以兩個月時間完成3.6公尺長、1.5公尺寬的壁畫「神話傳說」，福和國中師生並將於3月6日前往日本，與共同創作者面對面分享彼此的彩繪經驗。

福和國中校長范筱蓉說，福和國中美術班已有34年歷史，學校希望透過國際交流，擴大師生的美術視野，因此申請參與「ART MILE國際交流壁畫共同創作PROJECT」，被安排與日本的春日學園學生合作，雙方以視訊、電子郵件，甚至還使用通訊軟體LINE來交換意見和溝通創作內容，對學生是個難得的國際交流經驗。

美術班指導老師李冠瑢說，台日學生最後決定以「神話傳說」當成創作主題，各以台、日的傳統民間傳說或是神話故事，來表現藝術形式，壁畫作品先由日本學生以一個月時間完成上半部，福和國中學生接力完成下半部，日本以細膩的手法呈現日本的神話人物；福和國中美術班的學生則用豐富的色彩和層次，展現傳統端午、中秋的年節習俗，雙方的手法各有千秋，畫面和諧有趣。

李冠瑢說，除了完成作品，美術班8年級師生也將於3月6日至11日，前往日本茨城春日學園文化交流、參訪當地的藝術高等學校，讓雙方的創作學生有機會面對面分享彩繪的經驗與過程，達到國際交流的實質交益。

學生駱凱原說，希望藉這次交流機會吸取新知，增加自己的創新經驗；學生王以儒認為，整個世界就是我們的教室，要以藝術與文化進行一次國際性的精彩課程。