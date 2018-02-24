花蓮元宵小提燈發送 4款燈籠大比拚

國稅局花蓮分局今年首推雙面福氣狗燈籠，民眾喜歡哪款就折哪一面，同時擁有2種造型。（記者王峻祺攝）

2018-02-24 15:06

［記者王峻祺／花蓮報導］3月2日是元宵節，花蓮縣截至目前共有花蓮市公所、吉安鄉公所、花蓮縣文化局及國稅局花蓮分局等單位，發送元宵小提燈活動，4款燈籠各具特色，除有傳統圓燈籠外，應景可愛的犬年造型提燈也頗受市場好評，其中國稅局花蓮分局今年首推雙面福氣狗燈籠，民眾喜歡哪款就折哪一面，同時擁有2種造型，尤為特別。

因應農曆春節後的元宵節慶，部分機關陸續推出限量小提燈供民眾索取，花蓮市公所今年以臘腸狗為雛形，打造「跳跳狗小燈籠」，外觀有著可愛討喜的造型，另設置3處可活動關節配合提把晃動，讓燈籠能夠隨著手搖擺幅晃動，宛如寵物狗雀躍跑跳。

花蓮市公所表示，26日上午9時起開放民眾至「花蓮市公所服務櫃台」免費索取，中午12時至下午2時不發放，由於燈籠數量有限，1人限領1隻，送完為止。

吉安鄉公所將在今日下午5時30分於「好客廣場」舉辦「好客團圓慶元宵」活動，贈送民眾環保紙花燈，上頭印有象徵萬物復甦富饒的百花圖樣及蝴蝶，預計吸引百人攜帶資源回收物排隊兌換燈籠，藉由踩街提燈儀式，祈福花蓮平安。

國稅局花蓮分局27日上午9時起，也將在一樓大廳舉辦「旺旺來福迎新年」租稅宣導活動，民眾只要攜帶1、2月未列印買受人統一編號且消費金額達8元以上的統一發票收執聯3張，或無實體電子發票（雲端發票）2張即可兌領福氣狗燈籠一個；今年主打同款燈籠雙面造型，包括粉色及黃色塗裝，供民眾自由折取製作。

花蓮縣文化局則力邀民眾在27日下午6時30分，前往鐵道文化園區1館參加「點燈祈福求平安─元宵小提燈發送」活動，一起提著小小傳統圓燈籠，為花蓮震後點燈祈福求平安。

花蓮市公所今年以臘腸狗為雛形，打造「跳跳狗小燈籠」，外觀有著可愛討喜的造型。（記者王峻祺攝）

吉安鄉公所將在今日下午5時30分於「好客廣場」舉辦「好客團圓慶元宵」活動，贈送民眾環保紙花燈，上頭印有象徵萬物復甦富饒的百花圖樣及蝴蝶。（記者王峻祺攝）