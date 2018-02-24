清交梅竹賽暖身 機車遊行嘉年華熱血沸騰

2018-02-24 14:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕交通大學與清華大學擁有多年歷史的「梅竹賽」進入倒數，為此舉辦多項宣傳、暖身活動。儘管天空細雨紛飛，兩校仍於今天中午在市區舉辦機車大遊行嘉年華，再度為賽事引爆熱情，共有一百輛機車尬場，學生們搖旗吶喊，互拼精神、體力，讓整個市區熱血沸騰。

清交大的「戊戌」梅竹賽將於3月2日起展開三天賽事，兩校為宣傳這項精采的賽事，今天中午展開去年復辦的梅竹機車大遊行嘉年華活動，百輛機車從交大大門浩蕩集結，行經清大後一路往光復路抵達新竹火車站站前廣場誓師。

儘管天空飄著細雨，卻澆不熄學生們的熱情，兩校學生分庭抗禮，互拚加油聲，用喇叭和吶喊展現人氣，衛冕冠軍交大敲打戰鼓，誓言再下一城，清大也不甘示弱，派出吸睛吉祥物貓熊公仔坐陣前導車，大喊「清大必勝！」

今年的戊戌梅竹賽除將畫下50週年里程碑，也是交大在台建校60年，校方宣布26日起將展開一系列暖身活動，其中「象棋葉問‧頂尖對決」將由亞洲特級大師「江中豪 職業八段」於現場與來自清交的6位棋士同時下棋，此場一對六的賽事，精彩可期。

另外，27日將由屢次打敗世界排名高手的交通大學資工系吳毅成教授研發的「CGI圍棋程式」對上清華大學「王元均 職業八段」，現場還邀請圍棋美少女「黑嘉嘉 職業七段」及「林至涵 職業九段」直播講評。

戊戌梅竹賽將於3月2日展開為期3天的賽事，包含首日的桌球、羽球正式賽，3日的橋藝、網球、棒球、女籃、男籃正式賽及壓軸的橋藝、棋藝、男女排正式賽，閉幕式將由兩校校長共同宣布優勝者。