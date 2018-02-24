台北燈節彩排 皮卡丘超萌放電民眾狂拍

超萌的神奇寶貝「皮卡丘」將現身台北燈節開幕式，下午現身進行彩排，路過民眾紛紛拿起手機狂拍照。（記者蔡亞樺攝）

2018-02-24 14:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2018台北燈節今晚熱鬧登場，獲日本官方授權的「皮卡丘大量發生中」將在燈節上演，堪稱今年燈節最驚喜的彩蛋，6隻大型皮卡丘下午約1點半，現身西門町彩排，準備晚間的燈節演出，6隻皮卡丘整齊劃一的動作，一舉一足散發出超萌放電的功力，引發路過群眾駐足瘋狂拍照，民眾直呼皮卡丘超可愛！

因應台北燈節，日本「精靈寶可夢」官方將海外「大量發生（發現）中」活動獻給了台北燈節，也是亞洲首次將皮卡丘結合節慶造型扮裝表演。

北市觀光傳播局表示，這次參與台北燈節共有6隻皮卡丘，是萌遍國際的「皮卡丘大量發生中」的實體版，將在今晚台北燈節開幕點燈儀式、3月3日晚上踩街大遊行後的點燈活動中現身。

燈節藝術統籌阿福表示，皮卡丘是台灣動漫迷十分熟悉的偶像級人物，加上這兩年寶可夢擴增實境（AR）遊戲熱潮席捲全球，從2014年開始每年都在橫濱舉辦的「大量發生中」系列活動，更是把皮卡丘的萌樣發揮到極致，看到一整排皮卡丘熱情舞蹈，不被它融化都很難，這次把活動搬到台北燈節，雖然和橫濱的上百隻規模相比算是「迷你版」，但有機會讓正港皮卡丘本尊，在燈節傳統活動「大量發生中」，也是國內少見。