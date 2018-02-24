台北燈節小提燈搶手 民眾提早2小時排隊領

台北燈節小提燈「幸福GOGO」。（記者蔡亞樺攝）

2018-02-24 14:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節今晚熱鬧登場，小提燈「幸福GOGO」今天下午1點第一波開放索取，在台北燈節周邊及12行政區同步發放，其中燈節周邊的發放地點中華路一段開封街口、北門站兩處，北市觀光傳播局粗估排隊領燈人潮綿延3公里，即使市府今年將小提燈數量減少發放，仍不敵民眾索取的熱情。

北市小提燈「幸福GO GO」以台灣犬為原型，並以狗的諧音雙關語命名，提燈上還有台北101、自然山林、百年古剎的小剪影，代表台北意象，北市府今年製作10萬6000盞，今、明兩天下午1點起發放，每人限領一盞。

燈節主展場的中華路一段與開封街口的小提燈發放地點，今天早上9點多就有人前來排隊，民眾攜家帶眷全員出動，就為了拿到更多的小提燈，領到小提燈的孩童臉上掩不住興奮的神情，住新北市的陳先生說，晚上要帶小孩賞燈，就先來拿小提燈給孩子搶先玩。

60多歲的吳奶奶則帶著孫子、孫女排隊領燈，吳奶奶笑說，之前孫子上課幫忙排隊領燈，今年放假就一起來，晚上順便看花燈，在西門町逛街。台北市政府大樓也提供600盞小提燈給民眾索取，中午不到也湧現人潮排隊，謝小姐說，想拿小提燈給外甥玩，就來排隊，沒想到人潮有點多。

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台北燈節小提燈排隊領取的人潮綿延數公里，索取相當踴躍。（記者蔡亞樺攝）