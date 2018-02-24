近百校大學卯足全力求生路 祭480萬元獎學金招生

2018-02-24 14:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學招生遇到龍生肖，人數較去年虎生肖激增，光報名學測人數就多7706人，各校終於擺脫去年招生低潮，今有98校共同舉辦大學博覽會，紛紛打出特色、祭高額獎學金，盼搶下今年生源，力求生存。

2018大學暨技職校院多元入學博覽會今起舉辦，北區、中區、南區共3大展場，匯聚除國內公私立大專校院，還有美國、英國、德國、香港、澳門、新加坡等國際學校來擺攤，共計98所大學參展。

大學博覽會策展單位統計，今年是龍年寶寶將成為大學新鮮人，光今年學測報考人數就有13萬6465人，比去年增7706人，是少子化浪潮下，近5年唯一人數逆勢成長的一次。

大學招生為了把握機會，今年卯足全力，如多校祭出高額獎學金，亞洲大學有480萬元、大葉大學458萬元、海洋大學300萬元、金門大學200萬元等，都要爭取學測滿級分生，但有其他規定且非一次性領取。

世新副校長陳清河分析，大學最怕「老虎」，105年虎生肖的少子浪潮已一波，將來117年更是讓大家「挫在等」必須拚盡全力，今年是龍生肖考大學，人數增加帶來一絲希望，但也只是曇花一現，憂未來北部以外的學校都很辛苦，不只私校，地區位置不好的國立大學也都有危機。

亞洲大學副校長陳大正表示，台灣少子化已成既定事實，未來招生競爭將更加激烈，亞大去年招生零缺額，註冊率更是達97％列私校第二，但卻擔心如何招到更優秀學生，認為未來各校需顧好教學品質才能營造優勢，除本地生外，國際化也是另一條路，招生策略上則延續以往，祭出大學到研究所共480萬元獎學金，吸引學測滿級分或指考成績前3％強的學生來就讀。

世新大學校長吳永乾說，招生競爭將更激烈，各校需辦出品質與特色，打造「品牌」才能維生，如世新便以傳播專長貫穿各學門，貼近未來新媒體、數位時代環境；且除本地生外，台灣也可朝東南亞、東北亞等地招生，如馬來西亞每年都有台灣教育展，從早期10幾所學校到如今已有近百所大學參與，但政府須思考如何改善環境、實習及提供就業機會等，才有誘因吸引更多國際優秀學子。