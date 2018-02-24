插秧工讀&勤學原舞 清寒原住民巫秀蘭拚上高師大

2018-02-24 14:20

［記者黃明堂／台東報導］台東高商原住民女學生巫秀蘭國中時學田徑，跑不到最前頭，高中轉換跑道學商，總共拿到7張證照，加上原住民舞蹈專長，受高師大青睬，上榜原住民專班。

巫秀蘭就讀商業經營科三年甲班，也是年年奪得全國冠軍的原舞社副團長，在低收入的單親家庭中奮發向上，擁有一身技藝及舞藝，展現樂觀活潑的氣質。

巫秀蘭說，家住關山，住家附近都是稻田，她打工的地方也在稻田，從國中開始，就利用暑假農忙時，跟著部落的叔叔阿姨們插秧，早上5點就出門，傍晚6點回家，1天賺1千元，因為技術不錯，大人們很喜歡找她一起工作。

她在國二那年，父母離異，媽媽靠包檳榔養育她及姐姐，因有低收補助，生活不成問題，打工的錢讓她可以繳雜費及購買想要的東西。

國中就讀體育學校學田徑，專長是1百及2百公尺短跑，即使全力以赴，受限於身高較矮，總是沒辦法跑最快，所以當機立斷，升學時轉換跑道，就讀商校，朝不同目標邁進，結果拿到7張證照，包括電腦軟體應用的乙級證照。

她說，插秧要彎腰，腰痠背痛是難免，但常彎腰，讓自己強化腰力，有助於傳統舞蹈的身段，這是賺錢之外的另一種收穫。在原住民舞蹈團的各項學習也是收穫滿滿。她認為，不管在何處，努力學習，都會有收穫。

她說，進入高師大原住民專班，可以學各種部落競技，盼未來發揮所學，回饋鄉里。