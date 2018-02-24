初九天公生 屏東玉皇宮發放16800份壽麵吃平安

今天是初九天公生，向天公祝壽的信徒將屏東玉皇宮內外擠得滿滿。（記者葉永騫攝）

2018-02-24 13:16

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是天公生日，屏東玉皇宮湧入數萬人潮前往祭拜，縣長潘孟安也在今天凌晨2點7分率廟方人員祭祀，廟方今天中午更準備了16800份的平安壽麵送給信徒吃平安，排隊領取的人潮綿延成一條長龍，相當熱鬧。

今天是農曆初九也就是玉皇上帝的生日，從昨晚11點子時開始人潮就不斷的湧入屏東玉皇宮，整個玉皇宮內滿滿都是人，拜拜都是被人龍推進，由於人車實在太多，屏東市自由路從仁愛路到民生路段進行交通管制，禁止車輛進入，而屏東舊酒廠的停車場則是滿滿都是車輛，預估有數萬人湧入玉皇宮祭拜。

縣長潘孟安今天凌晨2點7分抵達現場並與玉皇宮主委尤聰敏率領廟方所有人員祭祀，一起向天公祝壽，並與信徒寒喧問候，受到現場民眾熱烈的歡迎，廟方也在今天中午準備16800份的平安壽麵分贈給信徒吃平安，從上午9點起就吸引了滿滿的人潮，排隊的人龍從玉皇宮沿著高架橋到仁愛路，讓上百位志工忙的不得了。

今天是初九天公生，屏東玉皇宮昨晚開始出現參拜人潮。（記者葉永騫攝）

信徒們人手一香向神明祈求平安。（記者葉永騫攝）

民眾大排長龍領取壽麵吃平安（記者葉永騫攝）

玉皇宮動員大批志工準備壽麵分送給信眾。（記者葉永騫攝）