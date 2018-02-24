逢年過節成壓力源 南市衛生局加強居家關懷訪視

2018-02-24 13:09

〔記者邱灝唐／台南報導〕2月瀰漫著春節團圓的溫馨氣氛，不過在這個重要時節也容易引發憂鬱及低落情緒，為防範「春節憂鬱症候群」，台南市衛生局加強居家關懷訪視及舉辦心理健康篩檢活動。

醫師也強調，春節或重大節日前後都會遇到焦慮或恐慌的病患，因節慶氛圍導致相對失落感。

衛生局表示，根據統計，台南市去年自殺死亡人數為257人，年齡層45到64歲人數共102人、65歲以上為69人，佔近總人數７成，因此長者是重點關懷對象，尤其逢年過節的歡聚氣氛，容易引發獨居、罹患重病的長者觸景傷情，進而產生低落及憂鬱情緒，甚至出現自傷或自殺的行為。

為了防範「春節憂鬱症候群」，衛生局從2月開始加強居家關懷訪視及心理健康篩檢活動，運用社區通路資源，再配合應景食品探視關懷，不僅讓長者們齊聚一堂，感受過節溫暖，更能從中發現高危險群者，即時提供轉介。

對此，安南醫院精神科醫師李吉特表示，春節前後有平時穩定的病患出現失控焦慮的情況，例如一名受家暴的婦女暫時離家，但想到過年要回家面對親戚的閒言閒語或會動手的老公就感到恐慌，此外，情人節也出現相似情況，逢年過節確實會引發相對失落感，從心理負擔跨越變成生理負擔，端看社會對其重視程度。