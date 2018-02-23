張進宏天天「這樣做」 榮登金門高中學測狀元

學測成績出爐！金門高中校長廖俊仁（右一）、學測72級分張進宏（右二）、69級分李馨宜（右三）、71級分楊惇景（左二）及導師陳曉惠（左一），在學校大禮堂「白宮」前開心一躍。（記者吳正庭攝）

2018-02-23 22:04

〔記者吳正庭／金門報導〕大學學測成績今天出爐，國立金門高中有兩人超越70級分，「狀元」72級分的張進宏說，要養成唸書習慣，每天要讓自己「碰到書」，而且要關手機；71級分的楊惇景說，安排時間很重要；69級分的李馨宜說，每天至少背100個英文單字。

校長廖俊仁說，從測驗題來看，國文考卷的字數超過1萬字，顯見「素養式考題」已成趨勢，強烈呼籲家長，應讓孩子減少視聽媒體的學習模式，從小養成閱讀習慣。

自然、英文、社會都滿級分的張進宏說，要培養讀書的習慣，每天都要讓自己碰到書，尤其英文、國文每天都要看，唸書的時候，手機要關掉才不會分心；每天看英文雜誌，雖然高三，還來得及！

擅吹法國號的張進宏，已無指考的後顧之憂，正準備與管樂團的學弟參加幾個月後的全國大賽，他說，將來會朝醫科發展。

英文滿級分的楊惇景說，該讀書的時候就讀書、該放鬆就放鬆，不然會太緊繃，要把全部的心放在唸書上面；將來的志願是航太科技，希望有一天能設計飛機。

英文也是滿級分的李馨宜說，高三最困難的地方，就是要在校內課程進度和準備學測中間找到平衡；每晚6點到9點參加學校晚自習，回家再讀高三課程；會在弱科多分一點時間，每天背100個英文單字，看英文雜誌是有用的，其中的單字和學測、指考有很大的相似度。

多益英文已有900多分實力的李馨宜說，很感謝導師陳曉惠每晚在學校陪大家唸書，讓她數學突飛猛進，將來想當醫生或老師。

廖俊仁說，金中今年應屆畢業生有339人，70級分以上有兩人、60至69級分18人、50至59級分有41人，整體表現較106學年佳。

廖俊仁指出，曾有類似的研究發現，小孩子從小接觸視聽媒體，看、聽吸收快，但都是比較初級知識，等到比較高級的知識，就不太可能用視聽方式，必須靜下來、坐下來看書；目前整個教育改革跟考試改革前提下，素養式的考題已成未來趨勢，培養學生閱讀能力是重要的一件事。